STAN kritizuje vládu za plošné zvýšení platů učitelů | E15.cz

Přilepšení pedagogům nemělo být podle Farského plošné. „Vládní koalice to udělala kvůli svému znovuzvolení. Růst platů musí být diferencovaný, motivační, jinak se školství nezkvalitní. Rozdělili bychom peníze mezi ředitele škol, kteří by dobře pracující pedagogy zvýhodnili oproti ostatním,“ uvedl Farský. Rovněž by zrychlil kariérní růst učitelů, aby ti schopnější získali perspektivu.

Cílem formace, která jde do boje o Poslaneckou sněmovnu poprvé samostatně, je revize některých norem. Soustředit se chce například na zjednodušení stavebního zákona, aby obce mohly rychleji stavět byty. „Získat stavební povolení trvá v Česku déle než v některých afrických zemích. Je řada měst jako Vídeň, která staví celé čtvrtě s obecními byty a udržuje tak cenovou hladinu bydlení na přijatelné výši,“ podotkl Farský.