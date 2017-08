Starostové a nezávislí hlásí posilu. Ke straně se připojí spolumajitel Jablotronu Dalibor Dědek | E15.cz

Starosty a nezávislé (STAN) posílí podnikatel Dalibor Dědek. V rámci hnutí by měl budovat platformu nezávislých a shánět osobnosti, které by mohly usilovat o hlasy ještě v letošních podzimních volbách do Poslanecké sněmovny. Pokud jich nebude dost, je připraven kandidovat sám. STAN během dneška a středy zahájí billboardovou kampaň.

Zakladatel společnosti Jablotron Dědek novinářům řekl, že do STAN chce přilákat slušné lidi. Kromě podnikatelů či odborníků z různých oborů, s kterými je ve styku, se mu mohou zájemci přihlásit i na webových stránkách. Předseda hnutí STAN Petr Gazdík dodal, že někteří starostové jsou připraveni se pozic na kandidátkách vzdát ve prospěch silných osobností.

Dědek se v minulosti pozitivně vyjádřil o ANO, ani nyní není k šéfovi vládního hnutí jen kritický. "I po čtyřech letech obdivuji odvahu (předsedy ANO) Andreje Babiše, že do toho šel. Dokázal řadu pozitivních věcí, akorát přednost v médiích dostávají ty věci, které se veřejnosti a mně také nelíbí," uvedl.

Podnikatel zatím hovoří o tom, že vstupuje do politiky a bude shánět kandidáty pro STAN. V každém kraji by si přál najít přinejmenším jednoho. Je ale ochoten do Sněmovny kandidovat sám. "Jestliže se mi nepodaří ve všech krajích najít lidi, o kterých bych si myslel, že mají větší předpoklady, tak tam, kde bude potřeba, (do voleb) půjdu," řekl Dědek. V politice by si přál hledat věci, které strany spojují.

Dědek chce prosazovat Česko jako důstojnou a nedílnou součást Evropské unie a NATO, daňová zvýhodnění pro rostoucí firmy nebo "lidskou tvář" elektronické evidence tržeb. Chtěl by také zvýhodňovat rodiny podle dosaženého vzdělání dětí, bránit zneužívání sociálních dávek, posílat víc peněz do škol, zdravotnictví a vědy a zavést širší škálu statusů pro imigranty.

STAN minulý týden odmítl nabídku, aby jeho zástupci kandidovali na listinách lidovců poté, co KDU-ČSL kvůli nepříznivým preferencím ustoupila od myšlenky koaliční spolupráce. V nové samostatné kampani nyní STAN spouští billboardovou kampaň.

Podle volebního lídra Jana Farského by se reklamy měly objevit během dneška a středy. Gazdík dodal, že billboardy budou obsahovat osobnosti s příběhy o jejich vstupu do politiky. Kdy zmizí z ulic koaliční plakáty, je podle místopředsedy Víta Rakušana záležitostí KDU-ČSL, která měla červencovou část kampaně ve své režii.