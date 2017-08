Starostové vyrazili do předvolebního boje. Slibují vyšší platy učitelům i zmírnění EET | E15.cz

Na učitele, živnostníky nebo vojáky cílí před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny hnutí Starostové a nezávislí. Platy pedagogů by zvýšilo na více než 36 tisíc korun měsíčně hrubého, malým podnikatelům by ulevilo od EET a armádě přidalo tak, aby její rozpočet dosáhl dvou procent hrubého domácího produktu. Peníze by však využilo spíše na podporu vojenského školství a výzkumu.

Z parlamentních uskupení se sliby STAN nejvíce blíží ODS, která prosazuje průměrný plat učitelů alespoň 35 tisíc a také klade důraz na obranu. Občanští demokraté však mají propracovanější daňovou část programu, prosazují například nárůst čistých příjmů všech zaměstnanců o sedm procent.

Hlavním hitem Starostů je školství. „Čeští žáci v mezinárodním srovnání stále klesají,“ vysvětlil první místopředseda hnutí Vít Rakušan, proč by měli být učitelé více motivováni zvýšením platů na 130 procent průměrné hrubé mzdy.

STAN se hodlá zasadit i o vznik rady pro vzdělávání, která by vypracovala dlouhodobou strategii českého školství. „Střední a vyšší by se mělo zaměřit na větší spolupráci s firmami a na aplikovanou vědu, základní pak na to, aby v době informačního přesycení učilo žáky kritickému myšlení,“ dodal Rakušan.

Zatímco ODS by elektronickou evidenci úplně zrušila, STAN by tuto povinnost limitovalo. Vztahovala by se na podnikatele, jejichž roční tržby převýší jeden milion korun. Jde o stejnou hranici, jaká platí pro registraci plátců DPH. Kromě toho by hnutí odsunulo poslední dvě fáze EET, které mají začít platit od příštího března, respektive června.

Ze zvyšování armádních výdajů by podle volebního lídra STAN Jana Farského mělo profitovat vojenské školství. „Není podmínkou utrácet jen za zbraně, náboje. Finance můžeme použít z mého pohledu daleko logičtěji,“ míní s tím, že jednou z možností je založení další vysoké školy pod ministerstvem obrany, která by vychovávala i civilní profese.

V případě volebního úspěchu by se STAN rovněž zasadilo o jednodušší komunikování s úřady a větší srozumitelnost právního systému. „Veřejná správa nutí občany, aby vyplňovali složité formuláře. My chceme, aby je vyplňovali úředníci,“ řekla poslankyně Věra Kovářová.