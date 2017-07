Státní zaměstnanci dostanou přidáno. Rozhodne se v letních měsících | E15.cz

Velkorysé plány exministra financí Andreje Babiše nejspíš vezmou zasvé. Jeho nástupce Ivana Pilného ale kvůli nim čeká horké léto. Řeč je o platech ve veřejné sféře, jednom ze závazných vládních výdajů. Zatímco Babiš slíbil, že stát sumu určenou na platy napřesrok navýší o 21,8 miliardy korun, Pilný by rád ušetřil.

Šéfka ministerstva práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která s obtížemi počítá, pro jistotu připravila tři varianty možného růstu platů, jednu z nich označuje za kompromis. Shoda mezi rezorty zatím neexistuje ani na jednom z návrhů.

Připravené verze se liší jak v základních parametrech, tak také v tom, o kolik a kdy by se měly platy ve veřejné sféře zvyšovat. Růst by se podle nich měl pohybovat mezi osmi až třinácti procenty, a to buď od listopadu, nebo až od ledna příštího roku. Na listopadové přilepšení by rezort financí musel najít peníze už v letošním rozpočtu, největší finanční zátěž by ale čekala státní pokladnu napřesrok.

Kompromisní varianta, v jejíž schválení doufá Marksová, počítá s tím, že od letošního listopadu by se o osm procent zvedly platy učitelů, pracovníků radnic a magistrátu a také lidem ve státní službě. Poslední skupiny by se dalšího navýšení dočkaly v lednu, platy by jim vzrostly o třináct procent. Nový rok by s novým platovým výměrem mohli oslavit také lékaři a sestry či pracovníci v kultuře.

Nárůst by byl osmiprocentní. Tato varianta by letos stála stát 1,5 miliardy, samosprávy by musely vydat zhruba 335 milionů korun. V roce 2018 by musel státní rozpočet vydat necelých osmnáct miliard.

Finančně náročnější varianta kalkuluje s růstem platů pro učitele, pracovníky samospráv a lidi ve státní službě o jedenáct procent od letošního listopadu. Lékaři, sestry, nepedagogičtí pracovníci, lidé v kultuře a technické a administrativní síly by si pak od ledna polepšili o osm procent. Celkové náklady letos a příští rok by představovaly téměř 25 miliard. Definitivně jasno by mělo být na začátku září.