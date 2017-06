Štěchovy nápady na zvyšování odvodů OSVČ? Nerealistické, říká Chovanec | E15.cz

"Nápady kolegy Štěcha k OSVČ nepovažuji za realistické. Jsou jiná důležitá témata: mimo jiné výše mezd, ochrana spotřebitelů a podpora mladých rodin," napsal na twitteru Chovanec, který se ve čtvrtek po odchodu premiéra Bohuslava Sobotky z funkce předsedy ČSSD ujal vedení strany.

Zvýšení odvodových podmínek pro osoby samostatně výdělečně činné na úroveň nyní platnou pro zaměstnance by podle Štěcha firmám v ČR mohlo zajistit příliv až několika desítek tisíc pracovníků.

Uvedl, že si živnostníků váží, protože jsou to lidé, co se o sebe umějí postarat. "Mezi skutečnými živnostníky a skutečnými podnikateli je mnoho pseudo, kteří tam jsou jenom proto, že mají trvale lepší odvodové podmínky. Platí pouze jednu třetinu pojištění zdravotního a sociálního a to je enormně velká výhoda oproti zaměstnancům," dodal ale.

Proti výroku se dnes ohradila ODS. "Vypadá to, že 'nová' ČSSD přichází se stále stejnými nápady. Zatímco nedávné plány Bohuslava Sobotky zvyšovaly daně kvalifikovaným zaměstnancům s nadprůměrným platem, nyní chtějí zvyšovat daně živnostníkům," uvedl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura v tiskové zprávě. Být živnostníkem je podle ČSSD špatné a tato činnost by se měla trestat, dodal.

Občanští demokraté by rozdíly mezi zaměstnanci a živnostníky chtěli dosáhnout snížením daní, které platí zaměstnanci, řekl Stanjura. "Před víkendovou programovou konferencí ČSSD by měli být všichni na pozoru a doufat, že spíše než program budou řešit svůj vnitřní stav," uvedl.