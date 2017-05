Štětina: Babišovo zneužívání médií v Česku není riziko, ale fakt. Debata na půdě EU je na místě | E15.cz

Zástupci Evropské komise zahájili jednání konstatováním, že nemohou v takových případech zakročit. Podvečerní jednání předcházelo čtvrteční debatě o stejném tématu na plénu europarlamentu.

„Naše kompetence jsou omezené a pramení z listiny základních práv. Komise může zasáhnout výlučně v tom případě, kdy jde o evropskou legislativu,“ odstartoval debatu Giuseppe Abbamonte, ředitel oddělení, které má na starosti média a data.

Babiš: Nepřejeme si, aby instituce EU zasahovaly do našich věcí

„To bylo dopředu jasné. Kolegové to zbytečně hnali na úroveň EU. Podle mě to mělo zůstat v ČR,“ reagoval aktuálně pro Blesk.cz europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Jasno měl bývalý novinář, dnes europoslanec za TOP 09 Jaromír Štětina. Ten naopak označil debatu za legitimní, stejně jako Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). „To, co se odehrává v ČR, to není riziko, ale fakt. Pokusím se vám to přiblížit na příkladu Lidových novin. Byl jsem při jejich založení. Působily dva roky v ilegalitě, pomáhal tomu Václav Havel. To, co se stalo v Lidových novinách, mě naplňuje znepokojením, nastoupila tam autocenzura,“ prohlásil například Štětina.