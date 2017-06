Strany chystají konec superhrubé mzdy i šanci na společné zdanění manželů | E15.cz

Volební programy ještě zdaleka nemají definitivní tvář a některé už zveřejněné nejspíš doznají změn. Z těch, které vešly ve známost, je však jasné, že po období klidu vynuceném koaliční smlouvou vládnoucí ČSSD, ANO a lidovců se do středu pozornosti opět dostanou daně.

Záměr měnit současný daňový systém oznamují všechny hlavní parlamentní strany napříč politickým spektrem. Nejčastěji se shodují v tom, že skončit by měla superhrubá mzda. Ve vícero programech se objevuje také možnost společného zdanění manželů.

Nejucelenější daňové změny představila dosud nejsilnější vládní strana, ČSSD. Především za model progresivního zdanění příjmů fyzických osob schytala tvrdou kritiku. Takže hlásí opravu. Platit by mělo, že lidé, kteří berou do 30 tisíc, by odváděli dvanáctiprocentní daň ze superhrubé mzdy. Kritická mzdová hranice pro zvyšování daně by už ale podle nového volebního lídra Lubomíra Zaorálka neměla činit padesát, ale osmdesát tisíc korun měsíčně. Socialisté tvrdí, že jejich daňový systém zaručí zvýšení čisté mzdy více než devadesáti procentům zaměstnanců. Pro příjmy státního rozpočtu z této daně by to ale znamenalo propad zhruba dvaceti miliard. Finanční kompenzaci by mělo zaručit mimo jiné progresivní zdanění firemních zisků.

Hnutí ANO ještě volební program nezveřejnilo. Jeho šéf Andrej Babiš ale veřejně promluvil o tom, že každý zaměstnanec by měl mít měsíčně o pětistovku víc. Získal by ji zavedením nezdaněného výdajového paušálu. Ročně by tento paušál připravil státní rozpočet o 17,6 miliardy korun. Původně Babiš uvažoval, že by pět set korun měsíčně navíc dostávali jen zaměstnanci s platem do 50 tisíc hrubého měsíčně, nakonec se hnutí ANO přiklonilo k tomu, že mezi zaměstnanci nebude dělat rozdíly.

Proti plánům sociální demokracie se zatím ve volebním programu nejrazantněji vymezili občanští demokraté. Opoziční ODS navrhuje zavedení patnáctiprocentní sazby z hrubé mzdy místo z nynější superhrubé. Podle šéfa strany Petra Fialy by to mělo vést ke zvýšení čisté mzdy zaměstnanců průměrně o sedm procent. Například zaměstnanec s hrubým měsíčním příjmem 27 tisíc by si přilepšil o 1377 korun. Lidé, kteří berou 120 tisíc, by měli každý měsíc o 6668 korun víc. ODS také navrhuje společné zdanění manželů a učitelům slibuje průměrný měsíční plat minimálně 35 tisíc korun hrubého. ODS by si rovněž přála zastropování odvodů zdravotního pojištění na úrovni čtyřnásobku průměrné mzdy, povinné odvody za zaměstnance by celkově měly klesnout o dva procentní body.

Další pravicová strana, TOP 09 se hodlá rovněž zaměřit především na snížení daňového zatížení práce. Strana slibuje především zásadní pokles zdanění práce, odvody na sociální pojištění by se v novém volebním období měly postupně snížit o osm procent, větší část úlevy by se týkala odvodů zaměstnanců. Daň z příjmů fyzických osob by měla činit 19 procent z hrubé mzdy. Stejně vysoká by byla i korporátní daň. Lidovci nepočítají ani se zvyšováním, ani snižováním daní, ty jsou podle šéfa KDU-ČSL Pavla Bělobrádka nastaveny dobře.