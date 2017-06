Strany obtížně skládají kandidátky. ANO mělo problémy najít lidi, ČSSD musí krotit vzpouru | E15.cz

Volby do Poslanecké sněmovny budou za necelé čtyři měsíce a partaje už mají jasno, koho do nich vyšlou. Výběr nebyl snadný. Adeptů bylo někde málo, někde moc, leckteré tváře, které na nás před minulými volbami shlížely z plakátů, už ve sněmovně určitě neuvidíme.

Hlavně před volbami do Poslanecké sněmovny zabere stranám sestavení kandidátních listin hodně času. Dát dohromady seznamy jmen, která se utkají o posty dvou stovek zákonodárců, je obtížné ze dvou důvodů. V partajích s delší tradicí a početnou členskou základnou všechny uspokojit nelze. Až na disciplinované komunisty je proto boj o přední místa urputný, byť se většinou nepropírá veřejně.

Naopak uskupení, která jsou ve vrcholné politice krátce, mají problémy s hledáním vhodných adeptů. Hnutí ANO se to týká už jen zčásti. Z přetahované o volitelná místa letos vypadla asi třetina z necelé padesátky jeho stávajících poslanců. Mnohdy to byli „kluci z plakátu“ minulé kampaně jako bývalý novinář Martin Komárek. Kandidovat už nebude ani nástupce Andreje Babiše v čele ministerstva financí Ivan Pilný. Před několika dny řekl, že kvůli osobním důvodům odchází z aktivní politiky.

Dusno trvá v pražské ČSSD, kde šéf buňky ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík v souboji o místo lídra těsně podlehl novopečenému místopředsedovi socialistů radnímu Petru Dolínkovi.

Někteří straníci volbu napadli kvůli porušení pravidel. Hlasování bylo podle nich příliš složité, takže více než stovka lístků skončila v koši. Ludvík, který z kandidátky zcela vypadl, tvrdí, že vzpouru neinicioval. „Jde to mimo mě. Stížnost míří na počítání preferenčních hlasů, a ne na hlasování o lídrovi,“ uvedl.

Proti špičkám Lidového domu rebeluje i část jihočeské buňky. Důvodem je vyškrtnutí exhejtmana Jiřího Zimoly z posledního 22. místa kandidátky. Nejprve rezignovalo pět lidí včetně lídra, starosty Jindřichova Hradce Stanislava Mrvky. Také nová hejtmanka Ivana Stráská si kandidaturu rozmyslela. Na začátku týdne je pak následovali další čtyři kolegové.¨

„Připadá mi to jako podkopávání ČSSD.Ti, co chtěli, to mohli udělat hned, když se rozhodlo, že Jiří Zimola na kandidátce nebude,“ míní jednička jihočeské sociální demokracie Ondřej Veselý. Kandidátka má momentálně dvě pozice volné. Za bývalým starostou Písku Veselým zůstává na druhém místě náměstek českobudějovického primátora Petr Podhola a na třetím místostarostka Tábora Olga Bastlová.

Zmatky provázejí i výběr adeptů v ANO. Šéf hnutí Babiš nejprve tvrdil, že na kandidátkách nechce kvůli kumulaci funkcí hejtmany. Nakonec budou usilovat o přízeň voličů hned dva − olomoucký Ladislav Okleštěk a moravskoslezský Ivo Vondrák. Jenže není jasné, co je po případném vítězství čeká. Budou si muset vybrat, zda zůstanou v čele krajů, anebo usednou do poslaneckých lavic. Místo Oklešťka měl původně vést olomouckou kandidátku předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

Nakonec však bude místo ministra Pilného lídrem na Vysočině. V minulé kampani přitom Pilný patřil mezi nejvýraznější tváře. V Královéhradeckém kraji, kde se v roce 2013 ucházel o přízeň voličů, se však v dubnu vyšvihla do čela náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Jakmile se preference ANO dostaly ke třiceti procentům, objevila se spousta lidí, u nichž ambice převládají nad zkušenostmi,“ komentoval to Pilný. Přehodnotit plány musel i Babiš.

Původně chtěl ve středních Čechách kandidovat z posledního místa, začátkem týdne byl však potvrzen jako jednička. Nechtěl prý, aby to vypadalo, že se vyhýbá debatám se svými rivaly, předsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem nebo šéfem Poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem (ČSSD). Pomáhat vykrývat jejich střely má Babišovi z druhého místa někdejší hokejový brankář Milan Hnilička.