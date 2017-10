Studentské volby vyhráli Piráti. Druhé skončilo ANO a třetí TOP 09 | E15.cz

Studentské volby do Sněmovny vyhráli s náskokem Piráti, kteří získali téměř 25 procent hlasů. Druhé hnutí ANO mělo 11,88 procenta hlasů, třetí TOP 09 dostalo 11,75 procenta a čtvrtá SPD 7,76 procenta. Do Sněmovny by středoškoláci poslali ještě Zelené, ODS a hnutí Sportovci. Celkem odevzdalo hlas 40.068 studentů z 281 škol po celé České republice. Člověk v tísni pořádá studentské volby od roku 2010.