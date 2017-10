„Šumanovy“ dokumenty Babiš nečetl, přesto podává trestní oznámení | E15.cz

Jasným favoritem na vítězství v parlamentních volbách je dlouhodobě hnutí ANO Andreje Babiše, jeho preference však podle předvolebních průzkumů aktuálně klesají. Lídr ANO přiznává, že výsledek voleb může ovlivnit i policejní stíhání Babiše a Jaroslava Faltýnka v rámci kauzy Čapí hnízdo. "Kvůli tomu to přece dělají, abyste se na to všichni pořád ptali," řekl deníku E15.

V pondělí jste převzal usnesení o zahájení trestního stíhání a vzápětí jste na něj podal stížnost. Uvádíte v té stížnosti nějaké nové skutečnosti?

Já už jsem k Čapímu hnízdo řekl všechno, co jsem měl říct. Je to umělá konstrukce pana Nevtípila, který to asi nedostal náhodou. Obvinil moji ženu, přitom nebyla ani na policii. Jednoznačně je to kauza, která má ovlivnit volby. To je všechno, co k tomu můžu říct.

Tušíte, do kdy by se o té stížnosti mohlo rozhodnout?

Ne. Vyšetřuje to policie, nechť to vyšetřuje a nechť to probíhá procesem, kterým má. Já myslím, že to není náhoda. Kdybych nebyl v politice, tak nikdo o Čapím hnízdě nic neví, nikdo o tom nebude mluvit, je to deset let stará kauza, a je to nesmysl. Já jsem nic neudělal, ani moje rodina. Považuju to za absurdní.

Myslíte si, že to opravdu může voliče ovlivnit?

Je klidně možné, že je to ovlivní. Kvůli tomu to přece dělají, abyste se na to všichni pořád ptali.

Ke kauze Čapího hnízda unikly další dokumenty přes anonymní twitterový účet Julius Šuman. Vy jste podal trestní oznámení...

Já jsem to nečetl, já jsem dal plnou moc advokátovi.

Podáváte trestní oznámení kvůli něčemu, co jste nečetl?

Ano, já svému advokátovi věřím.

Takže jakmile jste zjistil, že něco uniklo, pověřil jste tím advokáta.

Ano, já mám advokáta, který bojuje za moje zájmy, a předpokládám, že je gramotný. A mně rozhodně nepřipadá normální, že tady nějaký anonymní Šuman něco chrlí. Já ani nevím, jestli je to únik z toho spisu nebo odjinud. Ale je to nesmysl. Já můžu jenom říct, že Agrofert ani já jsme nikdy Čapí hnízdo nevlastnili. Tečka. Ani dnes to není součástí Agrofertu (farma dnes patří pod společnost Imoba, jež leží ve svěřenském fondu spravujícím Babišův majetek – pozn. aut.).