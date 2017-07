Taxikáři slaví, politici je uchránili před alternativními dopravci | E15.cz

Proti pozměňovacímu návrhu poslance ČSSD Václava Zemka, který by akceptoval záznam o jízdě v mobilní aplikaci jako alternativu k taxametru či papírové smlouvě, se vyslovila většina politiků, kteří se zúčastnili dopolední debaty ve Sněmovně. A to včetně jeho spolustraníků ze sociální demokracie.

„Nemůžeme popírat české právní normy tím, že přijde z Holandska nějaká firma (Uber je americká firma, v Praze a Brně ale funguje prostřednictvím nizozemské centrály společnosti, pozn. red.), která nás bude nutit, abychom upravovali právní řád podle jejího podnikání,“ prohlásil například Jaroslav Foldyna (ČSSD).

Ještě ostřejší byl poslanec a bývalý ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek: „Je tady firma, která nelobuje za deregulaci nového odvětví, ale rovnou to dělá a s nikým se nemaže. Nejen s Českou republikou, ale celosvětově. Má na tom postavený byznysový model. Dělá něco, aniž to má schváleno. Jako Sněmovna bychom měli podpořit ty, kteří podporují stávající zákony. U Uberu jde o ulehčení podnikání na druhou.“

Podobně argumentují také samotní taxikáři. „Nechci říct, že se cítíme přímo jako vítězi, určitě jsme ale spokojeni,“ reagoval na dotaz E15 předseda Asociace koncesionářů v taxislužbě Daniel Tarljovski. „Můžeme být spokojeni s tím, že se v taxislužbě nic hlavního nemění. Novela totiž neřeší Uber ani nelegální dopravce nějakým extra způsobem. Veškeré naše pozměňováky a zárodky požadavků poslanci vyslyšeli, získali jsme, co jsme chtěli,“ dodal za Asociaci taxikářů Tarljovski.

Ten si pochvaluje především nepovýšení mobilních aplikací na úroveň taxametru, který bude dál nezbytný. Jedinou jeho alternativu může představovat papírová smlouva „Až budou aplikace stoprocentně fungovat, tak by jejich akceptování bylo posunem vpřed. Zatím ale nepřináší, co se po nich požaduje. Neměří přesně, mají problémy s mosty, tunely a v hustě zalidněných oblastech. Nikdo navíc není schopen jakoukoliv aplikaci certifikovat,“ tvrdí Tarljovski s tím, že Česko by zplnomocněním aplikací na úroveň taxametrů předběhlo západní Evropu a svět.

Protiargument však představují slova o nevyhnutelnosti technologického pokroku. Zemek ve Sněmovně akcentoval především téma využití moderních technologií, kterému by stát neměl házet klacky pod nohy dalšími regulacemi a byrokratickými překážkami pro jeho využívání. „Snažíme se tu něco zabrzdit, v budoucnu nás to stejně převálcuje. Nemůžeme zavírat oči před tím, že tu vzniká něco nového,“ snažil se přesvědčit plénum. Ačkoliv podle Zemka kontrolu trasy pomocí navigace GPS nedokáže žádný taxikář ovlivnit, Sněmovna jeho návrh smetla ze stolu.

„Je pro nás zklamáním, že zákon v podobě, v jaké je nyní, nezohledňuje nové digitální technologie a bere v potaz pouze tradiční služby osobní smluvní přepravy. Jsme přesvědčeni, že tímto krokem přicházíme o možnost změny, která by přinášela výhody v první řadě lidem. Dále budeme poskytovat službu více než 177 tisícům uživatelům aplikace a pokračovat v dialogu s příslušnými úřady na vývoji moderní osobní přepravy na jedno kliknutí,“ okomentovala novelu pro E15 mluvčí Uberu Miroslava Jozová.

Na českém území působí také společnost Liftago. Ta funguje na podobném obchodním modelu jako Uber, před publikací článku se však nevyjádřila.

Novela také zpřísňuje postihy za nelegální taxislužbu a posiluje pravomoci obcí. O profesní způsobilost bude moci šofér přijít hned po prvním závažném přestupku, jako je například předražování jízdného nebo nepoužití taxametru. Obce však nebudou moci požadovat po uchazečích o provozování taxislužby psychologické vyšetření. V případě zkoušky z místopisu nebo obsluhy taxametru tomu však je jinak.

Municipality také mohou stanovit zvláštní požadavky na vozidla taxislužby, například pokud jde o jeho rozměry nebo plnění emisní úrovně. Tyto požadavky nesmí zvýhodňovat výrobce, typ vozidla nebo tovární značku.