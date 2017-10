Volby 2017 - Tomio Okamura: Na tahu je hnutí ANO. Záleží na něm, jak povede jednání o koalici | E15.cz

Je nějaká strana, se kterou si programově dokážete představit koalici?

Máme odlišný program než všechny ostatní strany. Máme prvky, které se mohou překrývat, ale patriotistický program, prosazování přímé demokracie, nulové tolerance migrace v rámci migrační vlny a zákaz islámské ideologie v České republice, v tom jsme jediní. Já si to představit dokážu, záleží to na našem koaličním potenciálu.

Teď je na tahu hnutí ANO, jakým způsobem chce vést jednání. My ale předem říkáme, že s trestně obviněným premiérem máme problém být ve vládě. Vláda bude nestabilní a legislativní proces trvá jedenáct měsíců, proto potřebujeme mít ve vládě čas, abychom prosadili změny v souladu s naším programem.

V podstatě hrozí, že kdykoliv by šel premiér do vazby, stabilitě to nepřidá. Už si dokážu představit, že by opoziční strany říkaly, že SPD selhalo, přitom by to vůbec nebylo kvůli nám, ale kvůli tomu, že má jiná strana značné problémy.

Takže vidíte jako reálnou možnost předčasné volby?

Je předčasné o tom mluvit. Určitě si je nepřeje žádná strana, už z ohledu finančního výdaje, z hlediska toho, že to je opravdu mnoho práce pro všechny členy. Doufám, že strany udělají vše pro to, aby se shodly na nějaké konstelaci. Kampaň je náročná a byla by to nejzazší varianta. Nevidím ostatním do hlavy, ale bylo by to proti logice, aby tu vládli lidé od prezidenta Zemana.

To by bylo selhání politické reprezentace. Situace je však mimořádně komplikovaná. Do Sněmovny se dostalo velké množství stran, některé s malým mandátem, což to nadále rozdrobuje. Dnes máme besedu v České televizi, už se v zákulisí s předsedy uvidíme a jednání budou pokračovat. Jsme připraveni být součástí vlády a jsme si vědomi, že tak můžeme posilovat náš program.

Na dnešní štáb se nedostali někteří novináři, o kterých jste řekl, že píšou lživě. Vy jste na to reagoval s tím, že vítáte kritiku, ale na vašem Facebooku mizí příspěvky od uživatelů, kteří poukazují na problémy SPD a snaží se kritizovat konstruktivně.

Konstruktivní se zdály asi jen vám. Příspěvky lživé, dehonestujcí a propagující program jiných stran – to ať si píšou na stranické profily. Příspěvky, které tam nasazuje placená politická konkurence a dává tam odkazy na lživé články, ty budeme mazat i nadále.

A že to byla placená konkurence víte jistě?

No pochopitelně. Máme sken, jak se strana Pirátů domlouvala na Facebooku, že na naši stránku budou dávat příspěvky, které mají odlákávat fanoušky. Ten sken běhal po sítích.

Příspěvky jsem sám viděl a pročítal, a nic podobného v nich nebylo.

Pane redaktore, příště se více připravte. Navíc už je po volbách.

Okamura se po dotazu zvedá a odchází od stolku