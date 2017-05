TOP 09 do voleb nasadí přeběhlici od Babiše, chce přijmout euro | E15.cz

Strana zároveň představila lídry kandidátek. V Praze bude jedničkou Karel Schwarzenberg, předseda Miroslav Kalousek povede kandidátku ve Středočeském kraji. Větším překvapením je Kristýna Zelienková, bývalá poslankyně Babišova hnutí, která bude jedničkou ve Zlínském kraji.

TOP 09 se chce vymezit proti hnutí ANO Andreje Babiše a regulacím, které podle strany omezují ekonomickou aktivitu. „Rozvážeme lidem ruce, ať se o sebe mohou postarat,“ řekla místopředsedkyně Markéta Pekarová-Adamová.

Pokud by se strana dostala do vlády, prosazovala by zrušení EET a opětovné zavedení jednotného inkasního místa, které současná vláda zrušila. Pro podnikatele chce také zavést jednotné kontrolní místo.

Sledujte záznam z představení programu:

Ekonomickou část programu připravil europoslanec Luděk Niedermayer, kterého by si Miroslav Kalousek přál vidět jako příštího ministra financí. Reformu má připravenou i pro daňovou soustavu.

Navrhuje přijetí dvou sazeb, první 20 procent a sníženou deset procent. Fiskální politika má být zodpovědná, rozpočet vyrovnaný. Jako jednu z hlavních nevýhod české ekonomiky vidí TOP 09 ve vysokých nákladech na práci, proto navrhuje snížení odvodů na sociální pojištění o osm procent.

Budoucnost České republiky strana vidí v Evropské unii, v případném vládním angažmá chce prosadit přijetí eura. Členství v EU mělo podle TOP 09 přinést zemi nebývalou prosperitu. TOP 09 proto chce plnit unijní závazky a být součástí pevného jádra.