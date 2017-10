U Čechů v cizině vyhrála jasně TOP 09. Babiš skončil až čtvrtý | E15.cz

K volbě na českých zastupitelských úřadech ve světě se předem zaregistrovalo zhruba devět tisíc Čechů. Z nich nakonec dorazilo k urnám 70 procent voličů. Los předem náhodně určil, že jejich hlasy se započítají právě do výsledků Středočeského kraje, kde se utkalo nejvíce volebních lídrů – Andrej Babiš, Ivan Bartoš, Tomio Okamura či Miroslav Kalousek.

Strana TOP 09 posledně jmenovaného lídra u přespolních Čechů jasně vyhrála se ziskem 26 procent hlasů. Druzí byli Piráti (19,5 procenta) a na třetím místě skončila ODS (12,5 procenta). Naopak celkový vítěž voleb Hnutí ANO byl u voličů v zahraničí až čtvrtý se zhruba 7,5 procenty. KSČM zůstala pod hranicí jednoho procenta.

Některé komunity využily volby jako příležitost k setkání s dalšími Čechy nebo s rodinou. „Jdeme večer volit společně s kamarádkami,“ uvedla Češka žijící v Londýně Klára Skřivánková s tím, že rovnou po volbě následuje párty. Jana Staňková, která žije v USA a volila ve Washingtonu, šla hlasovat s rodiči. „Bude to takový rodinný páteční večer,“ uvedla na facebookovém profilu krajane.net.



V geograficky rozlehlých zemích ale účast srazila nutnost zaregistrovat se na českém zastupitelském úřadu do volebního seznamu minimálně 40 dní předem a pak se fyzicky dostavit k urnám. Například v Austrálii dorazilo i z těch zaregistrovaných voličů jen 42 procent. „Žiju v Adelaide a do Sydney kvůli tomu jezdit nebudu,“ říká Česka Lucie Jakubíková.

Podobný postřeh uvedla na facebookovém profilu Kristina Weiserová ve městě Perth. „Krajané v Austrálii se už dlouho snaží o to, aby v Perthu mohli odvolit české volby, ale není to zatím možné. Jde to jen na velvyslanectví v Sydney, což je šest tisíc kilometrů daleko,“ uvedla.

Extrémně nízká účast byla v Kanadě, kde přišlo k urnám dokonce méně než čtvrtina z předem zaregistrovaných voličů. „O volbách jsme sotva věděli,“ přiznává Jakub Shamberger, který pracuje v Calgary.

Vědec David Hazafy, který působí v severoirském Belfastu, se naopak se svou českou rodinou o volby intezivně zajímal. Hlasování ale nakonec vzdal, protože by musel podstoupit mnohahodinovou jízdu na ambasádu do Dublinu. „Nechápu, proč je stále problém volit korespondenčně, nebo ještě lépe přes internet,“ říká Hazafy.

Možnost hlasovat elektronicky byla z volebního zákona vyňata letos v dubnu. „Byla vypuštěna možnost zažádat o voličský průkaz v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, a to na základě vyhodnocení rizika, které je s elektronickým podpisem spjato,“ uvedlo v instrukcích k volbám ministerstvo zahraničních věcí.