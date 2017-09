Úřad nutí KSČM ke změně banky. Současný volební účet strany není transparentní | E15.cz

K Občanské demokratické alianci a ANO, které jako první začal popotahovat Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, přibyli komunisté. Dohledový orgán jim vytýká, že jejich volební účet není transparentní tak, jak ukládá zákon. Ve správním řízení za to mohou dostat pokutu až 300 tisíc korun. Deník E15 získal kopii výzvy, kterou úřad KSČM poslal.

Problém je v tom, že strana má účet u ČSOB, která jako jediná větší banka neumožňuje nahlížet do finančních transakcí bezprostředně po jejich uskutečnění, ale jen v měsíčních výpisech za předchozí období. Před nedávnem měla u stejného peněžního ústavu účet i ODA, nyní ho vede u Fio banky. U ČSOB si zřídil účet i spolek Máme na víc, který zajišťuje servis prezidentskému kandidátovi Michalu Horáčkovi.

Úřad argumentuje tím, že voliči musejí mít „nepřetržitý přístup k zobrazování přehledu platebních transakcí“. „Z toho je zřejmé, že transakce musejí být on-line zobrazitelné bezprostředně po jejich uskutečnění,“ píše se ve výzvě komunistům.

I když šéf strany Vojtěch Filip považuje fungování úřadu za mimoústavní, až doposud se snažil jeho námitkám vyhovět. „Jediné, v čem nemůžeme vyhovět, je, aby nás donutil vyměnit banku,“ prohlásil. Domnívá se, že požadavek na trvale dostupný účet nelze vykládat tak, že na něm musejí být platby dostupné v reálném čase. „To také záleží na tom, jestli banka takovou službu poskytuje,“ dodal.

ČSOB potvrdila, že na rozdíl od České spořitelny, Komerční banky nebo Fio banky, u nichž mají účty ČSSD, ANO, lidovci či opoziční ODS a TOP 09, vedení účtu podle představ úřadu nenabízí.

„Řešit, jak často se údaje na účtu aktualizují, to nebyl ani úmysl zákonodárce. A oni nejsou zákonodárci, oni jsou úředníci. Aby mě nutili v rozporu s bankovním zákonem, abych vyměnil banku, to si nařídit nenechám. To se s nimi budu soudit. A kdyby nám chtěli dát pokutu, tak bude správní řízení a já ho nad nimi vyhraju,“ míní dlouholetý poslanec a advokát Filip.

Mluvčí ODA Miloš Němeček tvrdí, že za rozhodnutím změnit banku, kde má strana účet, nebyla podobně jako u komunistů kritika úřadu. „Udělali jsme to z vlastní iniciativy,“ uvedl.