Ve srovnání s Orbánem či Kaczyńským není Babiš až takový strašák, míní americká redaktorka | E15.cz

O tom, do jaké míry Babišovo vítězství obrátí Čechy víc k Moskvě nebo je přinejmenším odvrátí od liberální společnosti, rozhodnou podle Tamkinové čtyři faktory. Nejdůležitější bude volba koaličního partnera. Pokud se ANO spojí s SPD Tomia Okamury, může následovat rázná akce proti občanské společnosti a zavládnout skepse vůči Západu. Pokud se ANO místo toho spojí s centristickou sociální demokracií, zůstane zachován status quo, soudí autorka.

Druhým otazníkem je podle ní prezidentský úřad, o němž se rozhodne příští rok. Dosavadní prezident Miloš Zeman nadělal mnoho rozruchu přátelstvím s Ruskem. Pokud bude znovu zvolen a Babiš povede vládu, může to znamenat přiblížení k Moskvě.

Třetím faktorem je otázka, jak Brusel a Washington odpoví na Prahu ovládanou Babišem. V některých otázkách, jako je přistěhovalectví, se Babiš nejspíš střetne s Bruselem. Střet bude ale slabší než v případě (maďarského premiéra Viktora) Orbána, který si svým způsobem boj s Bruselem až do konce věků užívá. Babiš bude svým postojem k EU spíše podobný slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, který se rovněž staví proti migračním kvótám, ale potichu se podřídil verdiktu evropského soudu, který rozhodl v jeho neprospěch.

I kdyby to bylo jen z obchodních důvodů, Babiš zřejmě chápe, že budoucnost jeho země spočívá ve vlídných vztazích s Bruselem, uvádí se v komentáři.

S Washingtonem to bude snazší, zejména za vlády Donalda Trumpa, píše Tamkinová, Odvolává se na tvrzení nejmenovaného českého diplomata, podle něhož se "Babiš považuje za partnera Spojených států v boji proti teroru. Jasně dal rovněž najevo politický závazek vůči výdajům na zbrojení".

Někteří čeští diplomaté se prý obávají, že přesvědčení jistých amerických kruhů o Babišových sympatiích vůči Moskvě může skončit jako věštba živená vlastní setrvačností. "Opakování těchto falešných obvinění může zatížit jeho vztahy s vládou USA, což může mít negativní dopad na česko-americké vztahy," řekl autorce český zdroj.

Poslední ze čtveřice rozhodujících faktorů je podle komentáře houževnatost českých institucí. Budou se držet západních hodnot i v obklíčení nynější Evropou a zejména českými sousedy? "Uvidíme, zda instituce jako média, občanská společnost či dokonce parlament jsou natolik silné, aby odolaly útokům," řekla autorce Zselyke Csakyová z organizace Freedom House. "Nebo zda jsou vyprázdněné, jako je tomu v případě sousedů České republiky," dodala politoložka se zjevným odkazem na Polsko a Maďarsko.

Aktuální předvolební průzkumy sice Babišovi nepředpovídají drtivé volební vítězství, při němž by bral více než 30 procent hlasů, neznamená to ale, že by jeho pozice v české politice byla slabá. A to i přes to, že má šéf hnutí ANO kromě Čapího hnízda i další kostlivce ve skříni, připomíná autorka nedávný zvrat v případu Babišovy spolupráce s StB. "Babiš by skoro mohl prohlásit, že i kdyby se postavil pod Karlův most a někoho zastřelil, stejně by se stal premiérem," píše Tamkinová s odkazem na obdobná slova, jimiž charakterizoval loajalitu svých voličů Donald Trump.

Oba politiky mimo jiné spojuje rétorické stavění se do role obětí spiknutí vlivných zájmových skupin či médií. Tamkinová nicméně míní, že Babiš nezašel tak daleko jako Jaroslaw Kaczyński - ten je hluboce přesvědčen o tom, že opoziční síly stojí dokonce i za smrtí jeho dvojčete Lecha.

Jak ovšem upozornil server Forum24, kontext Babišových kauz a kontroverzí jen podtrhuje vyznění celého komentáře a "jistý stupeň obav", které v americké veřejné debatě před nadcházejími českými volbami panují.