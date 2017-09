Většina stran se chystá Babiše a Faltýnka vydat policii. Poslanci ANO si mají počkat na debatu | E15.cz

Poslanci hnutí ANO Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek budou s největší pravděpodobností ve středu vydáni k policejnímu stíhání. Před zahájením poslední řádné schůze Poslanecké sněmovny, která začala v úterý, to řekli představitelé ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, ODS a KSČM.

Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek, které policie podezřívá z dotačního podvodu v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, chystají kolegům ve Sněmovně přednést obsáhlé projevy, kde chtějí vysvětlit údajné nedostatky v policejní žádosti o jejich vydání. Poslanci hnutí ANO nedostali podle Faltýnka závazné stanovisko, jak hlasovat.

“Nepřijali jsme žádný závěr, jak se kolegové postaví k hlasování. Dohodli jsme se na tom, že bude zítra probíhat dlouhá a odborná diskuze, z naší strany budeme minimálně hovořit já a pan předseda Babiš. Chceme říct naše argumenty, které policie zamlčela ve své žádosti. Na základě této debaty se naši poslanci rozhodnou, jak se postaví k závěrečnému hlasování,” řekl Faltýnek.

Ostatní strany se nicméně chystají oba poslance vydat a doufají v krátkou diskuzi. “Zdržel bych se politizace celé věci a přál bych si, aby ta debata byla co nejkratší, abychom předvedli lidem, že s politiky se zachází stejně jako s ostatními lidmi,” řekl volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. Poslanci ČSSD rovněž nedostali pokyn k hlasování, podle Zaorálka jich však bude většina hlasovat pro vydání.

Další vládní koaliční partner KDU-ČSL bude hlasovat pro vydání obou poslanců. Předseda lidoveckých poslanců Jiří Mihola řekl, že klub bude postupovat v souladu s rozhodnutím mandátového a imunitního výboru, který minulý týden doporučil Sněmovně Babiše a Faltýnka vydat. “Předpokládáme, že by to nemuselo být dlouhé, je to spíš technická záležitost. Sněmovna není soud,” řekl Mihola.

Vydat poslance z hnutí ANO se chystá také opozice. “Poslanci TOP 09 podpoří policejní žádost a to zejména ze dvou základních důvodů. V době spáchání skutku totiž oba nebyli v parlamentu. Jejich případným vydáním navíc není nikterak ohroženo fungování Parlamentu nebo Poslanecké sněmovny,” řekl poslanec pravicové strany Martin Plíšek. Šéf poslanců TOP 09 Michal Kučera dodal, že v západoevropských zemích by k hlasování ani nedošlo, poslanci by složili mandáty sami.

ODS svým poslancům nepřikázala, jak mají hlasovat. „Mohu ale po dnešním jednání klubu říci, že poslanci ODS budou hlasovat pro vydání. Ne proto, že by šlo o závazné stanovisku klubu, ale proto, že není důvod je nevydat,” řekl předseda strany Petr Fiala.

Podobně to vnímají i komunisté. “Nejsme přesvědčeni o tom, že jsou důvody, aby Poslanecká sněmovna hlasovala jinak, než pro vydání obou poslanců,” řekl předseda KSČM Vojtěch Filip, podle kterého Sněmovna nemůže rozhodovat o vině nebo nevině. Jako ostatní partaje i Filip doufá v krátkou debatu. “Nemělo by to zastínit ostatní věci, které je třeba projednat,” dodal.