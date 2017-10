Více než pětina voličů ČSSD přešla k ANO, ukázal volební model | E15.cz

Vyplývá to ze zářijového volebního modelu agentury Median. Přelivy voličů také ukazují, že ANO čerpá více než pětinu voličů z lidí, kteří v roce 2013 nevolili. Podle Daniela Prokopa z Medianu mohou být tyto hlasy "dosti nejisté z hlediska volební účasti".

Hnutí ANO opětovně zvolí 77 procent lidí, kteří tak učinili v předčasných volbách roce 2013. Šest procent bývalých voličů ANO volit nepůjde nebo ještě není rozhodnutých. Tři procenta voličů ANO přešla k ČSSD, stejný podíl se přesunul k ODS. Naopak směrem k ANO míří kromě části voličů sociální demokracie také voliči KSČM a TOP 09. Jde o sedm procent lidí, kteří před čtyřmi lety volili KSČM, a osm procent voličů TOP 09. Část voličů TOP 09 z roku 2013 odpadla také k ODS (10 procent), STAN (šest procent) a Pirátům (čtyři procenta).

Komunisty i Piráty by volila velká většina jejich bývalých voličů, jde o 83 procent, respektive 82 procent. Komunisté však na rozdíl od Pirátů nezískali mnoho nových voličů. Ke KSČM přešlo například pět procent voličů ČSSD.

Od KDU-ČSL přechází 12 procent voličů z roku 2013 ke STAN a šest procent k ANO. V elektorátu STAN budou mít bývalí voliči lidovců 22 procent, další významnou skupinou budou s 18procentním podílem někdejší voliči TOP 09. Čtvrtinu voličů Starostové ale čerpají z lidí, kteří v roce 2013 nevolili.

Model Medianu také ukazuje podporu voličů z hlediska věku, vzdělání a pohlaví. ANO dominuje mezi lidmi nad 55 let, Piráti a SPD jsou velmi silní ve věkové skupině do 24 let. ANO má silnější podporu mezi voliči bez maturity, mezi vysokoškoláky stoupá podpora pravice i KDU-ČSL. Ženy více inklinují k volbě ANO či lidovců, muži k menším protestním stranám. V obcích a městech pod 100 000 obyvatel má nadprůměrnou podporu SPD a ANO. To naopak silně ztratilo ve velkých městech.

Sněmovní volby by podle zářijového modelu, jehož výsledky Median zveřejnil 29. září, vyhrálo ANO se ziskem 27 procent hlasů. Druhou ČSSD by volilo 13,5 procenta hlasujících. Pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny by překonalo osm stran, včetně Pirátů či hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Naopak Starostové ani Zelení by žádné sněmovní křeslo nezískali.

Výzkum uskutečnil Median mezi 5582 respondenty ve věku 18 a více let v termínu od 15. května do 28. září. Celkové výsledky jsou normovány na výsledky v září 2017.