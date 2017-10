Vláda ANO a KSČM? To by bylo politické dno, říká předseda ODS Petr Fiala | E15.cz

ODS stojí o účast v příští vládě, říká její šéf Petr Fiala. Podmiňuje ji ale silným mandátem od voličů. Spojenectví s hnutím ANO není podle něj na pořadu dne, a to ani v případě, že by stíhaný Andrej Babiš neusiloval o post ministerského předsedy a stáhl se do pozadí. „Při jednání Poslanecké sněmovny o jeho vydání policii se jednoznačně ukázalo, že ANO rovná se on. Bylo by tedy úplně jedno, kdyby nebyl premiér,“ dodává Fiala.

KDU-ČSL v závěru kampaně slibuje postavení 30 tisíc obecních bytů pro mladé rodiny a seniory, sociální demokracie levnou vodu či chytré investiční pobídky s vysokým podílem výzkumu a inovací. S čím přijde ODS?

Musím se smát, když slyším takové bombastické sliby. A zvlášť od stran, které byly uplynulé čtyři roky ve vládě. Kolik za tu dobu lidovci postavili bytů? Co udělala ČSSD pro efektivnější investiční pobídky? Neudělali nic, když vydání stavebních povolení trvá nekonečně dlouho a s pobídkami jsme tam, kde jsme byli před čtyřmi roky. Kdo s podobnými sliby přichází krátce před volbami, je politický baron Prášil.

Takže nic nechystáte?

Nepřipravujeme žádné marketingové triky, náš program jsme představili už v dubnu. Od té doby říkáme, že zajistíme nízké daně a vyšší příjmy, že výrazně omezíme byrokracii, že zajistíme vnitřní a vnější bezpečnost a že se zasadíme o posílení Česka a jeho zájmů v EU.

Prezident Miloš Zeman kritizuje Sobotkovu vládu, že byla jen udržovací a neprosadila žádnou reformu. Máte nějakou připravenou?

Pokud bych měl část našeho programu podobně označit, byla by to antibyrokratická revoluce, byť jsem jako konzervativní člověk ke slovům reforma nebo revoluce zdrženlivý. Nejde jen o snížení počtu úředníků, jakkoli to zní úžasně. Chceme od základů změnit přístup státu k občanům. To mimo jiné znamená pročistit právní džungli, v níž se už nikdo nevyzná. Nemám na mysli jen zákony, ale i vyhlášky a další podzákonné normy. Jejich počet lze snížit minimálně o pětinu.

Po nástupu do vlády provedeme antibyrokratický audit, abychom do šesti měsíců věděli, co je třeba ve státní správě udělat. A využijeme to, co už je. Například informační systémy, pomocí nichž si úřady začnou vyměňovat údaje, aby už neobtěžovaly občany. Navrhujeme systém jedněch dveří. Přijdu za úředníkem s nějakou žádostí a on si všechny podklady obstará sám.

Až nastoupíte do vlády? To už s tím napevno počítáte?

Samozřejmě ne, pokorně čekáme na rozhodnutí voličů. Na druhé straně děláme všechno pro to, abychom získali silný mandát a mohli prosadit náš program. Že o to usilujeme, nijak neskrýváme. Mě velice trápí, že nevyužíváme období ekonomického růstu. Lidé z něj nic nemají včetně investic do dopravní infrastruktury, do školství. Změnit to může jen silná ODS.

Další návrhy?

Ty daňové bychom prosadili hned na začátku volebního období, aby se už v této oblasti nic neměnilo. Lidé a firmy musejí mít jistotu stabilního prostředí.

Co penze, školství?

Navrhujeme rozumné a potřebné úpravy, které jsou podle nás průchozí. Jestliže ve školství mluvíme o snížení byrokracie, posílení kompetencí ředitelů škol včetně financování nebo o revizi struktury studijních oborů, tak to významné změny jsou.

A důchody?

To je jiná věc. Naše vláda zavedla druhý pilíř, který socialisté s populisty zrušili, aniž ho něčím nahradili. A teď nám po několika letech fungování odborné komise tvrdí, že žádný problém není. To opravdu nechápu, když se propad na důchodovém účtu stále zvyšuje. Zatímco dnes je na odpočinku dvacet procent populace, za třicet let se má toto číslo podle současných odhadů více než zdvojnásobit.

ODS navrhuje, aby pracující lidé poukazovali jedno procento sociálního pojištění přímo svým rodičům nebo prarodičům, kteří už nejsou ekonomicky aktivní. Ti by si okamžitě polepšili o stovky korun měsíčně.

Reformu nenavrhujete z jakého důvodu?

Jsme poučeni z minulosti. Pokud ve volbách získáme silný mandát, pozveme představitele relevantních politických stran a zkusíme se s nimi dohodnout na základních parametrech hlubších změn. Bylo by neseriózní opakovat situaci, kdy jedna koalice něco prosadí a další to smete ze stolu.

Českomoravská konfederace odborových svazů spočítala, o kolik prostředků by sliby ČSSD, ANO, ODS a TOP 09 připravily státní rozpočet. U vaší strany by to údajně bylo 193 miliard korun, zhruba o sto miliard více než v případě socialistů. Vychází vám to podobně?

Nevychází, naše návrhy by přišly na šedesát až osmdesát miliard. Mimochodem je zábavné, když si odbory hrají na strážce rozpočtové disciplíny. Asi proto, aby pomohly ČSSD, která neustále zpochybňuje programy jiných stran. Máme velice dobře spočítáno, kde bychom peníze na naše opatření vzali. Díky ekonomickému růstu je průměrné zvýšení příjmů státního rozpočtu padesát miliard ročně. Kdyby se nevyhodily za různé nesmysly, mohly lidem zůstat v peněženkách. Chceme také zvýšit adresnost sociálních dávek a omezit problematické národní dotace.

První opatření by přineslo minimálně deset miliard, druhé dvacet. Všechny tyto prostředky bychom využili na snížení daní, protože to na rozdíl od odborů považujeme za správné.

Co kdyby se kondice ekonomiky zhoršila?

Myslím, že přípravou na možný pokles jsou jak nižší daně, tak vyšší investice do oblastí, které nám pomohou překonat horší časy. Když chci investovat peníze do dopravní infrastruktury, do školství nebo do výzkumu a inovací, kdy jindy to mám udělat než v době prosperity? Na pořadu dne je, jak odlehčit daněmi a byrokracií zatížené české ekonomice.

Navíc bychom zlevnili cenu práce snížením odvodů zaměstnavatelů za zaměstnance o dva procentní body. Toto opatření by dobře fungovalo zvlášť ve chvíli, kdy ekonomika přestane růst a stát i odbory začnou tlačit na firmy, aby vytvářely nová místa.

V době recese Nečasova vláda daně zvýšila. Napříště už bude ODS proti?

Určitě. Je ale třeba, aby se souběžně se snížením daní začal stát chovat efektivně a přestal rozhazovat na všechny strany.

Favoritem voleb je ANO. Proč se tentokrát vůči svým soupeřům nevymezujete jako v minulosti, když byla hlavním soupeřem občanských demokratů ČSSD?

Část našich voličů chce, abychom byli radikálnější, další nám naopak vytýkají, že jsme moc kritičtí. Občas nevím, jak to vlastně je. Nepřišel jsem do politiky proto, abych vykřikoval prázdná hesla nebo někoho urážel. Chci dělat politiku slušným způsobem, bavit se o programu.

Pokud jde o vymezení ODS, tisíckrát jsme řekli, že chceme zastavit levicově-populistickou vládu. Poukazujeme na vážné problémy, které má Andrej Babiš. A už delší dobu varujeme před nebezpečím jeho jednobarevné vlády, které není zcela vyloučeno. Popřípadě před společnou vládou ANO a KSČM. To by bylo politické dno.

Co by podle vás Babiš v případě, že by sestavil vládu sám jako Robert Fico na Slovensku v roce 2012, udělal?

Stačí se podívat, jak jemu podřízená Finanční správa klekla na firmy, které konkurovaly jeho Agrofertu. Podobně si mohou policie a tajné služby kleknout na občany, kteří ho kritizují.

Představitelé ODS říkají, že si umějí představit účast ve vládě jen se stranami, které mají smysluplný program. Které to jsou?

Nebudu jiné strany známkovat. Počkám, jak voliči rozdají karty. Zmínil bych ale naši Vyšehradskou výzvu, tedy dvanáct nepřekročitelných podmínek pro náš případný vstup do vlády. Jsme jediná strana, která dopředu řekla, z čeho nesleví. Voliči jasně vědí, co budeme prosazovat, pokud nám dají silný mandát. Programové prohlášení příští koalice, kde nebude jasně stanoveno, že se budou snižovat daně a byrokracie, v žádném případě nepodepíšeme. Opakuji ale, že k tomu potřebujeme silný mandát.

Dovedl byste si představit koaliční spolupráci s ANO, pokud by Andrej Babiš neusiloval o post premiéra a stáhl se do pozadí?

Jsem politolog, takže si dovedu představit téměř cokoli. To ale neznamená, že to může nastat. Myslím, že otázky tohoto typu by měly směřovat hlavně k hnutí ANO. Jak vyřeší situaci, kdy jeho lídra stíhá policie, opravdu nevím. Je na nich, aby udělali nějaký krok. Oni se ale tváří, že žádné problémy nemají. Při jednání sněmovny o vydání Babiše se jednoznačně ukázalo, že ANO rovná se on. Bylo by tedy úplně jedno, kdyby nebyl premiér.

Soukromé televize Nova a Prima vás vyškrtly z debat s ním. Co myslíte, že za tím je?

Mohu jen spekulovat, že majitelé televizí chtějí být s Babišem zadobře a umožnit mu, aby debatoval jen se svými stávajícími koaličními partnery. Řada médií se chová tak, aby to měl co nejjednodušší. Kdyby se v jiných zemích ukázalo, že podřízení bývalého ministra financí likvidovali firmy, bylo by to obrovské téma. Intenzivně by se tomu věnovala všechna významná média. Tady je ale klid.