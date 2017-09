Vláda odkládá rozhodnutí o navýšení prostředků pro vysoké školy. Volební sliby jsou jen cár papíru, říká rektor Univerzity Karlovy | E15.cz

S jakými pocity sledujete jednání o rozpočtu pro vysoké školy?

Psal jsem si s panem premiérem, místopředsedou vlády Bělobrádkem i s ministrem školství Štechem. Ujistili mě, že otázka navýšení rozpočtu vysokých škol je priorita, řeší se, z jakých zdrojů se ta částka vezme. Vnímám to tak, že vláda naše požadavky neodmítla.

Co říkáte tomu, jak ministr školství Stanislav Štech smířlivě mluví o třech miliardách, že to je „slušný základ“?

Požadujeme 4,5 miliardy korun, nemáme důvod zatím říci, že jsou tři miliardy v pořádku. Nejsou.

Podíl HDP, který jde na vysoké školy, klesá od roku 2009. Vrátí se příští rok aspoň na tehdejší úroveň?

Měli bychom hledět hlavně do budoucnosti, ne do minulosti. Všechny země uvažují o tom, jak posilovat vzdělanost, aby se zlepšovaly jako moderní státy. U nás to neplatí. Budeme teď bedlivě sledovat, jak se jednotlivé politické strany k penězům pro vysoké školy reálně postaví. Srovnáme, co slibují ve volbách a co dělají teď.

Jestliže teď, v polovině září, toto nejsou s to brát jako prioritu, jak jim mám věřit, že to pro ně bude priorita po volbách? Buď to myslí opravdově, nebo je volební program jen cár papíru.

Letos dostanou vysoké školy od státu 21,6 miliardy korun. Daří se univerzitám hledat jiné zdroje?

Univerzity hledají jiné zdroje, ucházejí se o projekty národní i mezinárodní. Je tu i spolupráce s průmyslovou sférou. Pro zajímavost, 45 procent rozpočtu Univerzity Karlovy dnes tvoří jiné zdroje než státní rozpočet a ten podíl se zvyšuje.