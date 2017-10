Volby 2017: Úspěch čekají „bojovníci proti systému“. Vládu ale může sestavit současná koalice | E15.cz

8,4 milionu oprávněných voličů může teoreticky přijít k volebním urnám



61 % je volební účast odhadovaná posledním předvolebním průzkumem Centra pro výzkum veřejného mínění



7524 kandidátů se uchází o 200 poslaneckých křesel, je to o 1625 lidí více než v roce 2013



Mezi kandidáty je 28,6 % žen 31 politických stran a hnutí se uchází o hlasy voličů, je to nejvíc v historii českých sněmovních voleb, 21 z nich podalo kandidátky ve všech krajích



34,7 % kandidátů je bez politické příslušnosti, nejsou členy stran a hnutí, za něž kandidují



94 let je nejstaršímu kandidátovi, důchodkyně Věra Špirková kandiduje v Praze za Blok proti islamizaci



58 kandidátů dosáhne nejpozději v den voleb věku 21 let potřebného pro kandidaturu



343 kandidátů, tedy plný počet na všech kandidátkách, má 12 politických stran

Pouhých 6 kandidátů, nejméně ze všech, postavilo hnutí Národ sobě, kandiduje pouze v Jihomoravském kraji 46,5 roku je průměrný věk kandidátů do sněmovny 801 kandidátů (10,65 %) je mladších než 30 let 1515 znaků včetně mezer má nejdelší oficiální název kandidujícího uskupení, jde o Pravý blok Petra Cibulky, z úsporných důvodů neuvádíme oficiální název celý 9285 se zapsalo na zvláštní seznamy na českých ambasádách, což jim umožňuje volit v zahraničí