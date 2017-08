Babiš - s kým utvoří koalici? Zaorálek a Jurečka ji nevylučují | E15.cz

Ještě nedávno to vypadalo, že po volbách může vzniknout situace všichni proti Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO. Většina politiků se zaklínala, že by v případě úspěchu usedli ve vládě pouze bez bývalého vicepremiéra a ministra financí. Teď ale například zástupci KDU-ČSL a sociálních demokratů pomalu obracejí.

Při vládní krizi si šel Andrej Babiš s Lubomírem Zaorálkem po krku. Babiš označil šéfa diplomacie za možného kandidáta na premiéra, pokud by odstoupil z čela vlády Bohuslav Sobotka. Zaorálek to tehdy označil za past a pro Blesk.cz dokonce uvedl, že na něj bývalý ministr financí činil nevybíravý nátlak.



„Tak to zkuste, mě odvolejte a pak poznáte, pak vám ukážu, co ta má média dovedou,“ popsal Zaorálek údajné Babišovy výhrůžky v rozhovoru pro Studio Blesk, které měly padnout při jedné z ranních schůzek u Babiše v ministerské kanceláři.

Teď ovšem Zaorálek jako volební lídr ČSSD mírně otáčí kormidlo. V rozhovoru pro Týden nevyloučil možnou spolupráci s hnutím ANO. Pokud bude ale Babiš obviněn, tak prý bez něj.



„Třeba. Ano. Pokud na to bude mít hnutí ANO výsledky, tak by mělo reagovat na situaci, pokud se takto vyvine,“ zmínila Zaorálek pro Týden. Policie teď přitom žádá Poslaneckou sněmovnu, aby Babiše zbavila imunity a on tak mohl čelit trestnímu stíhání kvůli euromilionům na farmu Čapí hnízdo.

Podobně obracejí i lidovci. Právě oni a ČSSD, které na jaře tlačili Babišův odchod z vlády kvůli uniklým nahrávkám, na kterých se baví s bývalým novinářem MF Dnes a ladí tu načasování publikování některých článků na své soupeře.