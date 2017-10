Vydání Babiše je téměř jisté. Podpoří ho i okamurovci | E15.cz

Šance možného příštího premiéra Andreje Babiše, že nebude novou Poslaneckou sněmovnou opět vydán k trestnímu stíhání za údajný dotační podvod, se zdají nulové. K ODS, Pirátům, ČSSD, lidovcům, TOP 09 a Starostům, kteří ujišťují, že druhé žádosti policie vyhoví, se přidala SPD Tomia Okamury.

Jejími hlasy tak zastánci zbavení imunity Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka získali většinu 107 hlasů. Dolní komora bude rozhodovat také o vydání poslanců Bohuslava Svobody (ODS) a Martina Půty (STAN).

„Budeme hlasovat pro vydání,“ reagoval Okamura na dotaz E15. Šéf strany Svoboda a přímá demokracie zveřejnil v září na You Tube svůj projev, v němž horoval za to, že vyšetřování případu Čapí hnízdo musí policie dokončit.

„Podpoříme to. Předsednictvo strany to deklarovalo už před volbami,“ řekl za Piráty Mikuláš Ferjenčík s tím, že se na tom po své ustavující schůzi shodl poslanecký klub partaje. Podobně se vyjádřili i zástupci ČSSD, lidovců a TOP 09.

Při zářijovém hlasování kývli na policejní žádost prakticky všichni zákonodárci. Většina poslanců ANO opustila jednací sál. Místopředseda hnutí Richard Brabec nechce podle svých slov spekulovat o tom, zda se hnutí zachová stejně. „Ještě se poradíme. Upřímně řečeno si myslím, že není důvod se k tomu stavět jinak, než jsme se stavěli dřív. To ale bylo rozhodnutí každého kolegy, neměli jsme k tomu závazné hlasování,“ uvedl.

Komunisté zatím váhají. Podle místopředsedy strany Jiřího Dolejše bude záležet na stanovisku mandátového a imunitního výboru, který bude ustaven jako jeden z prvních sněmovních orgánů.

„Pokud by nová žádost byla jako přes kopírák, tak pochopitelně by nebyl důvod měnit naše hlasování. Myslím si ale, že nová žádost může být určitým posunem, nejen co do argumentace. Především mě bude zajímat postoj státních orgánů, protože ty jsou pro nás zárukou kvality té předlohy,“ konstatoval Dolejš.

V souvislosti s padesátimilionovou dotací na farmu Čapí hnízdo obvinila policie 11 lidí. Po znovuzvolení Babiše a Faltýnka musí žalobce jejich stíhání přerušit a znovu o požádat o jejich vydání.

"Usnesení o zahájení trestního stíhání bylo rozesláno celkem 11 lidem, všichni si ho převzali a všichni proti němu podali stížnost, o které rozhodne státní zástupce," řekla mluvčí Městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová. Dodala, že i když bude stíhání v případu Babiše a Faltýnka přerušeno, u dalších devíti obviněných bude pokračovat.