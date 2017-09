Vzácná shoda: zvýšit armádní výdaje chtějí téměř všechny parlamentní strany | E15.cz

Kdyby byly tématem voleb jen obrana a bezpečnost, dohodly by se na koalici téměř všechny současné parlamentní strany. Chtějí, aby rozpočet armády nadále rostl. ANO by výrazně přilepšilo také tajným službám. Lidovci žádají shodu na koncepci rozvoje republikové policie. ODS by nakoupila lepší vybavení hasičům a omezila pravomoci městským strážníkům.

Vojsko se před letošními volbami do Poslanecké sněmovny těší nebývalé pozornosti. Naposledy rezonovalo stranickými programy v roce 2010. Tehdy však byly hlavním tématem škrty v armádním rozpočtu. Spolu s ekonomickou krizí se na tom podepsaly skandály kolem zbrojních a dalších zakázek.

Tentokrát se politické subjekty naopak předhánějí v tom, kolik by ozbrojeným silám přidaly a jak by zrychlily jejich modernizaci.

Odborníci už před časem vyčíslili vnitřní dluh na výzbroji a armádních objektech na 100 miliard korun. Podle experta ČSSD na obranu Jana Hamáčka v posledních letech nabobtnal až o 20 miliard. „Naší prioritou je udržet politickou shodu na zvyšování prostředků na obranu,“ řekl Hamáček s tím, že příští šéf rezortu musí mít silné politické zázemí, protože jinak o růstu rozpočtu koaliční partnery nepřesvědčí.

Socialisté, ANO, KDU-ČSL nebo opoziční ODS a TOP 09 považují za klíčové, aby výdaje na obranu dosáhly do konce dekády 1,4 procenta hrubého domácího produktu. Nárůst na dvě procenta HDP, který doporučuje NATO, předpokládají v dalších dvou až pěti letech. Nyní je tento podíl nad jedním procentem.

Obrana a bezpečnost ve volebních programech stran ČSSD a ANO: Obrana a bezpečnost ve volebních programech stranAutor: E15

S případným ochlazením ekonomiky by se však čísla změnila. Opticky by na tom bylo Česko v očích spojenců lépe. Jenže z předpokládaných 76 miliard, které ministerstvo očekává v roce 2020, by muselo nemalou část oželet.

S přilepšováním armádě jde ruku v ruce zrychlení strategických zakázek. V opačném případě by se v rezortních nespotřebovaných výdajích nahromadily desítky miliard.

Obrana a bezpečnost ve volebních programech stran KDU-ČSL a TOP 09: Obrana a bezpečnost ve volebních programech stranAutor: E15

Ministrovi Martinu Stropnickému (ANO) se daří uzavírat smlouvy na opravy letounů či na dílčí dodávky obrněnců a dalších vozidel, významný kontrakt však s výjimkou prodloužení pronájmu stíhaček Gripen připraveného předchozí Nečasovou vládou neuzavřel.

ČSSD a ODS proto tlačí na obnovení dřívějšího Národního úřadu pro vyzbrojování. Podstatou změny legislativy by byla možnost získávat právníky a další odborníky. Ty nyní nedokáže ministerstvo zaplatit, protože stávající sekce vyzbrojování spadá pod služební zákon. Nákupčím tak není možné dávat vyšší mzdy srovnatelné s platy v soukromé sféře.

O špatné personální situaci v klíčové sekci svědčí to, že za Stropnického se v jejím čele vystřídalo už pět náměstků. Daniel Koštoval kritizovaný za pomalé tempo akvizic ji nedávno začal vést už podruhé.

Většina stran se shoduje také v náboru dalších několika tisíc profesionálních vojáků a příslušníků aktivních záloh. Právě stárnoucí technika však zájemce o službu odrazuje. ANO by počty profesionálů zvýšilo ze současných 23 tisíc na 30 až 35 tisíc a vybavilo je špičkovou výzbrojí a výstrojí.

Obrana a bezpečnost ve volebních programech stran ODS a KSČM: Obrana a bezpečnost ve volebních programech stranAutor: E15

Socialisté a lidovci by při modernizaci kladli důraz na pozemní vojsko. Nové pásové transportéry potřebuje 7. mechanizovaná brigáda, na projekt se předběžně počítá s 50 miliardami. Přednost by měly dostávat systémy už vyzkoušené v jiných zemích, aby to nedopadlo jako s obrněnci Pandur, které byly zčásti vyvíjené podle specifických českých požadavků. To, že úplně všechny mají drahé zbraňové věže nebo umějí plavat, je minimálně sporné.

Splňovat současné nároky má i artilerie, která disponuje dosluhujícími houfnicemi Dana z konce sedmdesátých let. Podle aktuálního konceptu by se část těchto samohybných děl měla renovovat. Doplnily by je nové kanony ráže 155 milimetrů, které používá většina zemí NATO. Otázka je, zda by byly na kolových či pásových podvozcích.

Policii se ve srovnání s armádou volební programy příliš nevěnují. KDU-ČSL žádá dokončení odborné diskuze o jejím stavu a následné projednání koncepce rozvoje republikového sboru. Jedním ze stěžejních cílů je stejně jako u vojska nábor. Obě složky si však na trhu práce konkurují. Policii chybí přes 1700 příslušníků.

Strany se shodují, že by měla být kvůli zajištění vnitřní bezpečnost lépe připravena čelit nelegální migraci, terorismu a kyberkriminalitě.

Vývoj rozpočtu ministerstva obrany (v miliardách korun): Vývoj rozpočtu ministerstva obranyAutor: E15

Občanští demokraté nezapomněli ani na městské strážníky. Odebrali by jim část pravomocí v oblasti dopravy, jako například měření rychlosti, aby se nevěnovali jen vybírání pokut, ale hlavně prevenci kriminality v ulicích.