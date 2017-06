Z kandidátky ČSSD odstupuje jihočeská hejtmanka Stránská | E15.cz

Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská odstoupila z kandidátky ČSSD pro říjnové parlamentní volby. "Ano, je to pravda," potvrdila médiím svůj dlouho avizovaný krok. Za jeden z důvodů označila, že nesouhlasí s vyškrtnutím bývalého hejtmana Jiřího Zimoly z kandidátky. Stráská dnes také řekla, že ve straně zůstává a bude pomáhat při volební kampani. Připomněla, že jihočeská ČSSD byla vedle Vysočiny jedinou z krajských organizací, která vyhrála krajské volby. Přesto má nyní z postojů vedení strany spíše pocit, jako by se volebním vítězstvím ČSSD na jihu provinila.

"Já jsem s tím (odstoupením) poměrně dlouho čekala, protože jsem věřila, že předsednictvo strany pochopí, jaký potenciál v jižních Čechách je. Snažila jsem se předsednictvu vysvětlit, že o jihočeské kandidátce by se mělo rozhodovat v jižních Čechách, že by to mělo projít stranickým referendem, a teprve potom by oni měli rozhodnout o tom, zda Jiří Zimola ano, či nikoli.

Kandidátku jsme stavěli s nějakou taktikou, vybírali jsme osobnosti, které mají ve svých regionech důvěru, které vždycky přitáhly voliče, a i proto jsme byli já na 21. a tehdejší pan hejtman na 22. místě, abychom kandidátku podpořili jako nosiči vody. Nic z toho se mi nepodařilo vysvětlit, pochopila jsem, že dobrá vůle určitě není, a to byl ten impuls, kandidátka je dnes úplně jiná, než byla na začátku, snad deset lidí už je pryč," řekla.

Stráská je čtvrtým kandidátem, který listinu jihočeské ČSSD pro podzimní parlamentní volby opustil. Kromě ní tak už před časem učinili tehdejší lídr Stanislav Mrvka a také Jindřich Florián a Josef Eigner. Důvodem jejich odchodu byl nesouhlas s vyškrtuntím bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly.

Zimola figuroval v původně navržené nominaci na posledním 22. místě. Proti tomu však bylo celostátní vedení strany, které bývalého hejtmana vyškrtlo. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka argumentoval tím, že by sociální demokracie mohly uškodit kauzy spojené se jménem Jiřího Zimoly.

Jihočeští sociální demokraté se několikrát pokoušeli s vedením jednat o případném návratu Zimoly na kandidátní listinu. Tento krok však odmítl po Sobotkově odchodu z čela strany i jeho nástupce Milan Chovanec.

Kandidátní listinu jihočeské ČSSD do podzimních voleb povede bývalý starosta Písku Ondřej Veselý.