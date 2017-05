Začne stát konečně stavět? Více než schodek mě zajímají veřejné investice, míní analytik | E15.cz

Oslovení ekonomové vnímají návrh státního rozpočtu pro příští rok jako oběť předvolebního boje. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) uvedl, že počítá s deficitem ve výši 50 miliard korun. Růst mají platy státních zaměstnanců či výdaje ministerstva obrany. Podle ekonoma ČSOB Petra Dufka by se ale měly v první řadě realizovat investice do dopravní infrastruktury.

"V každém případě deficit 50 miliard není nijak ambiciózní cíl. Rozpočet počítá s valorizacemi penzí, růstem mezd ve veřejném sektoru a podobně, takže výdajová strana rozpočtu bude pod tlakem. Na druhé straně česká ekonomika prožívá poměrně úspěšné období, a tak by bylo na čase hospodaření státu nasměřovat do rovnováhy a nikoliv k tak vysokému deficitu, byť nepochybně s určitou vatou," uvedl Dufek.

"Co mě v tuto chvíli zajímá víc, jsou však investice státu, respektive veřejného sektoru. Zda v tomto směru dojde k nějakému posunu k lepšímu a tolik žádoucí investice do dopravní infrastruktury se začnou realizovat," doplnil analytik s tím, že vláda by neměla zapomínat ani na penzijní reformu. "Valorizace penzí je sice sociálně citlivou a odpovědnou činností, nicméně z pohledu o něco málo delší budoucnosti se – kromě zrušení jediné penzijní reformy – v tomto směru příliš mnoho nepředvedlo," řekl Dufek.

"Do návrhu rozpočtu na příští rok se promítá předvolební boj o hlasy voličů. Návrh rozpočtu zohledňuje programové priority současné koalice, jejíž strany se navzdory sporům shodnou na předvolebních 'dárečcích', kterými si chtějí koupit voliče," uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

"Kdyby vláda opravdu chtěla, nebyl by problém sestavit rozpočtový přebytek. Ale k tomu není politická vůle. Politický cyklus převzal kontrolu na rozpočtovým cyklem," doplnila ekonomka.

Konkrétně na pokles investičních výdajů vlády na projekty spolufinancované z evropských fondů ale i ostatní ekonomové upozorňovali již dříve. Řečené výdaje loni činily 54,3 miliardy korun, což bylo ve srovnání s rokem 2015 o 118 miliard korun méně.

"Byli jsme kritizování, že jsme investovali méně. To je sice pravda, ale vůči schválenému rozpočtu jsme investovali navíc 6,2 miliardy korun. Takže ta kritika, že jsme investovali méně, neobstojí. Musíme to srovnávat se schváleným rozpočtem," reagoval tehdy ministr financí Andrej Babiš (ANO).

Upozornil, že rozpočet v roce 2015 byl s pohledu proinvestovaných peněz extrémní, protože končilo staré programovací období 2007 - 2013. Kapitálové, tedy investiční, výdaje státu loni činily 84,7 miliardy korun.

