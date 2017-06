Zaorálek chce převést obchod pod ministerstvo zahraničí | E15.cz

Současné ministerstvo průmyslu a obchodu by se mělo transformovat na nové ministerstvo hospodářství. „V gesci by mělo také vědu, výzkum, inovace, podporu malých a středních podniků či digitalizaci,“ vysvětlil Zaorálek. Neupřesnil ale, kdy by podle něj mohlo k přeskupení pravomocí dojít.

Mezi oběma existujícími ministerstvy se dlouhodobě vlečou spory o to, kdo má jakou úlohu v zahraničním obchodě. „Dosud se tyto rezorty pořád zbytečně přetahují o kompetence,“ podotýká Jiří Velebný z Univerzity Jana Amose Komenského v Praze, který problematiku vývozu i investic sleduje.

Nevyjasněné pravomoci podle něj mohou u firem vyvolávat zmatek, na koho se mají ve státní správě obracet. Zaorálek není jediný z vrcholných politiků, kteří chtějí změnit současný systém ministerstev.

Místopředseda vlády Pavel Bělobrádek před časem předložil vládním kolegům materiál, v němž navrhuje zřízení nového ministerstva, které by pod sebou mělo kompletní řízení vědeckých a inovačních programů.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš je zase přesvědčen, že Česko potřebuje vytvořit ministerstvo veřejných investic, kam by se z ostatních ministerstev přesunuly mnohamiliardové dotace určené obcím a městům. Vzniknout by mělo ze současného MMR. Peníze pro sport by pak podle něj měla rozdělovat speciální agentura.