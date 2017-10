Zaorálek: V Babišově situaci by nejspíš nekandidoval ani Putin | E15.cz

Snad ani v Rusku by Vladimir Putin nekandidoval na prezidenta, kdyby byl v situaci jako Andrej Babiš, říká volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. „Znám země, kde mají prezidenta stíhaného cizími rozvědkami, ale ani na okamžik jsem si nikdy nepřipustil, že by podobného představitele měla mít Česká republika. To by naše vztahy se zahraničím zdevastovalo,“ dodává.

Co byste považoval v nadcházejících volbách za úspěch? Byl by to zisk mezi 15 až 20 procenty hlasů?

Procenta nechci komentovat. Za úspěch bych považoval, kdybychom se podíleli na sestavování vlády.

Prozradíte čísla, která vám vycházejí z interních průzkumů?

Průzkumům nevěnuji zásadní pozornost. Z minulosti vím, že důležitý je vývoj v posledních týdnech před volbami. Nejde o to studovat průzkumy, ale soustředit se na dny, které nás čekají do hlasování.

Čím budete ve vrcholící kampani přesvědčovat voliče?

Je třeba komprimovat klíčové sdělení a dosáhnout co nejpřesnějšího a nejpřesvědčivějšího vyjádření, které doručím co možná nejvíce lidem. V poslední fázi se budu snažit co nejlépe vyložit náš program. Za nejpropracovanější považuji slogan: Když bohatne země, musí bohatnout i lidé.

Jakou odpovědnost byste vyvodil z případného neúspěchu?

Dělám maximum, odvedu nejlepší práci. Hodnotit, co se povedlo, musejí straníci. Nebudu se jim vzpouzet. Šel jsem do pozice lídra, protože mě o to požádali. Že nesu odpovědnost za výsledek voleb, jsem řekl už na začátku.

Nejste předseda strany, nemusíte dávat hlavu na špalek. Nemáte to lehčí?

Nad tím jsem nepřemýšlel.

Podobně jako jiné strany akcentuje ČSSD růst platů. Zvýšit je chcete 98 procentům zaměstnanců, ulevit na daních plánujete i malým a středním firmám. Podle odborů by vaše sliby připravily ročně státní rozpočet o více než sedm desítek miliard korun. Je to tak?

Propočty odborů neodpovídají realitě. Když jsme například hovořili o nižší DPH pro základní potraviny, měli jsme na mysli pět až šest komodit. Odbory jich ale do výpočtu zahrnuly mnohem více.

Odlišnost je také ve společném zdanění manželů, kde počítáme jen s rodinami, které mají děti. Odbory si nezjistily přesný rozsah našich návrhů, takže jim to vyšlo jinak. Sedmdesát miliard je opravdu hodně peněz, ale tolik by to nebylo. Vychází nám patnáct až dvacet miliard.

ODS zveřejnila dvanáct pro ni nepřekročitelných programových bodů, které by podle ní museli akceptovat její možní koaliční partněři. Jaké části programu ČSSD jsou stejně důležité?

Není možné setrvávat v pasti nízkých mezd. Tuto politiku myslíme smrtelně vážně. Rozhodně nepřistoupíme na privatizaci zdravotnictví, zavádění poplatků, nadstandardy. Nebudeme souhlasit ani s reformou penzijního systému, pokud by byla návratem k druhému pilíři.

Zásadní je i to, abychom se v EU účastnili všech důležitých jednání, rozhodnutí. Základem naší bezpečnosti a prosperity je evropské společenství a NATO. Je nepřijatelné, aby se politika, kterou jsem měl možnost dělat, nějak výrazněji měnila.

Za důležité považuji také respektování demokratických kontrolních mechanismů. Představy některých stran, že zruší Senát či regionální zastupitelstva, jsou naprosto nepřípustné, protože by to otřáslo základy demokracie. Na takových návrzích se s nikým podílet nebudeme.

Se kterými stranami byste spolupracovali?

To se mi těžko říká, protože jsem i v pozici pozorovatele, který se dívá na ty, co kandidují. Přiznám se, že když chodím do různých debat, se zájmem poslouchám, co ostatní říkají, a posuzuji tak jejich věrohodnost. U řady stran si kladu otázku, co vlastně chtějí. Počkám, co budou říkat po volbách.

Dokázali byste se dohodnout s Piráty, které láká do vlády Andrej Babiš? A vyloučíte spolupráci s Tomiem Okamurou?

Piráty zatím sleduji a zjišťuji, co jsou vlastně zač. V případě Okamury je pro mě nepřijatelné, když říká, že jsem lidská zrůda.

Co komunisté?

Vždy jsem se jich ptal, jestli jsou schopni přehodnotit vztahy se svými kamarády ve světě. U nich je tradiční, že podporují režimy, které jsou nesmírně sporné, někdy až zločinné. To ukazuje na dost podezřelou orientaci KSČM do budoucna.

Navíc trvají na referendu o vystoupení Česka z NATO, což by vzhledem k bezpečnostním rizikům kolem nás ohrozilo garance, které máme. Armádu budujeme jako součást aliančního partnerství, a ne jako vojsko jedné země, což je v současném světě téměř nemožné. Kdo chce vystoupit z aliance, vytváří absurdní situaci. To bychom hledali nějaké ad hoc spojence?

Nevím, jestli tohle mohou komunisté myslet vážně, takže pro mě nejsou partneři. Několikrát jsem jim říkal, ať tyto postoje změní. Dodnes jsem ale neslyšel, že by byli ochotni uvažovat realističtěji.

Na březnovém sjezdu ČSSD její tehdejší šéf Bohuslav Sobotka řekl, že pokud nebudete mít určující vliv na agendu příští vlády, raději skončíte v opozici. Platí to?

Musíme mít možnost dělat politiku, s níž jdeme do voleb. To platí stále.

Na sjezdu také zaznělo, že s ANO půjdete znovu do koalice jen za předpokladu, že budete mít opět premiéra. Tento požadavek je už minulostí?

Záleží na tom, jaké bychom měli partnery a co bychom dokázali prosadit.

Co kdyby byl pověřen sestavením vlády Andrej Babiš, který další spolupráci s ČSSD nevylučuje?

Nepředpokládám, že se může ucházet o funkci premiéra nebo i ministra, když proti němu policie zahájila trestní stíhání. Před týdnem ho navíc dohnala minulost. Slovenské soudy začnou znovu řešit jeho záznamy ve svazcích bývalé StB, kde je veden jako agent. Kdyby byl členem vlády, nebo dokonce premiérem, shodilo by nás to v zahraničí. Jsou určité meze, které nelze překročit.

V ČSSD i mezi lidovci se objevují názory, že obnovení současné koalice by bylo možné za předpokladu, že Babiš nebude usilovat o post premiéra. Váš názor?

Babišovy problémy musí vyřešit hnutí ANO. Čekám, jak se k nim postaví. Nechci vylučovat různé strany z povolebních jednání a tvářit se jako fouňa, který se nebude s tím či oním bavit. Připadá mi ale, že ANO a další uskupení musejí zodpovědět řadu otázek.

Jak by problémy, které má nyní Babiš, řešila ČSSD, kdyby se ocitla v podobné situaci?

Snad ani v Rusku by Vladimir Putin nekandidoval na prezidenta, kdyby byl v takové situaci. Žádná soudná strana nemůže vědomě poškozovat obraz země tím, že se snaží dát do vrcholné funkce někoho, kdo nebude pro ostatní věrohodným partnerem.

Znám země, kde mají prezidenta stíhaného cizími rozvědkami, ale ani na okamžik jsem si nikdy nepřipustil, že by podobného představitele měla mít Česká republika. To by naše vztahy se zahraničím zdevastovalo. Jestli si někdo myslí, že s takovými extravagancemi si někde pomůžeme, tak má bláznivé představy. Až dosud jsme byli pokládáni za normální zemi.

Řekl jste, že kdyby byl Babiš premiérem, nikdo by se s námi nebavil. Skutečně by to tak bylo?

Vždycky se najde někdo, kdo se s vámi baví. My ale nechceme, aby se s námi jen občas někdo bavil. Usilujeme o solidní postavení. Chceme pokračovat ve strategickém dialogu s Německem a Francií, máme skvělé vztahy s Velkou Británií. Chceme být respektovaným členem EU. Je pro mě nepřípustné, abychom se ocitli v roli vyvrhelů a čekali někde v předpokoji.

Babiš o vás říká, že jste se změnil. Označil vás za demagoga, který vykládá šílené věci. ČSSD podle něj stále lže, lhali jste prý i před loňskými krajskými volbami, když jste tvrdili, že lídr ANO chce zprivatizovat regionální nemocnice. Co mu vzkážete?

Že nejsem lhář, jak jsem mu nedávno řekl v Poslanecké sněmovně. Kdybych byl přistižen při lži, nechtěl bych už dělat politiku. Politika je boj o věrohodnost. Jistě, mohu se zmýlit nebo použít nepřesný údaj, ale nedopouštím se vědomých lží. Tohle Babiš svými výroky nezmění, takovou kredibilitu nemá.

Krátce po volbách se ČSSD bude muset rozhodnout, jak se postaví k prezidentským volbám. Dovedete si představit, že podpoříte Miloše Zemana, když se po jeho výrocích o Krymu vláda shodla, že jde proti zahraniční politice Česka?

Prezidentskými volbami se budeme zabývat bezprostředně po volbách parlamentních. Pro mě je důležité posoudit kandidáty podle toho, jak budou přistupovat k našim programovým principům.

Co se týče Krymu, vadí mi, když takové výroky zaznívají z českých úst na adresu někoho, kdo zažívá něco podobného, co jsme v historii zažili my sami. Na Krymu se projevuje vojenská síla, které druhá strana nedokáže čelit. Záležitost ale není nutné Ukrajině příliš vysvětlovat. Náš postoj zazněl jasně z mých úst a úst premiéra, ukrajinští představitelé o našich názorech nemají pochyb.

K možné podpoře kandidatury Zemana se nechcete vyjadřovat?

Dohodli jsme se, že nebudeme říkat jména žádných kandidátů a plně se soustředíme na nadcházející volby. Všechny jsem o to požádal, takže to musím respektovat.

Po volbách nebudete mít na debatu o příští hlavě státu příliš času. Jak si ji představujete? Uspořádáte bleskové referendum?

V sociální demokracii nemám dobrou zkušenost s referendy, je to takové přenášení odpovědnosti na jiné. Ideální by byl náš kandidát, o němž bychom věděli, že je nám programově blízký. Snažili jsme se oslovit některé osobnosti, ale bohužel jsme je nepřesvědčili.