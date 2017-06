Zápisník Dušana Kütnera: Udavačská morálka | E15.cz

Předseda Senátu a exodborář Milan Štěch poté co navrhl zvýšit odvody, aby živnostníci šli „normálně makat“ jako zaměstnanci, šel v rozhovoru pro Český rozhlas Plus ještě dál. Lidé by prý měli udávat podnikatele, kteří zaměstnávají lidi na živnostenský list, tedy „švarcsystém“, neboť je to podle něj součástí morálky. Jeden z nejvyšších ústavních činitelů by konečně mohl pochopit, že pokud má práci podnikatel i jeho pracovník, je vše v pořádku – ano, někdy ne nejlepším – a že se stát nemá montovat do svobody rozhodnutí občanů, co budou ve svém životě dělat. A pokud je pozice živnostníka tak výhodná, jak Štěch říká – nic naopak nebrání zaměstnancům, aby se vydali cestou živnostníka.