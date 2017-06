Zápisník Jana Pavce: Kolik bere Prchal | E15.cz

Hranice je devadesát milionů a podle rozhovoru pro Český rozhlas Andrej Babiš nepočítá s tím, že by se do nich počítaly odměny pro mediální a marketingové poradce, kteří mimo jiné hodiny pilují jeho facebookové statusy. Rozdíl mezi nimi a skutečným Babišovým vyjadřováním je přitom zásadní, Marek Prchal musí mít hodně práce. Bylo by zajímavé zjistit, kolik si za ni účtuje.

Na výplatní pásku hnutí ANO by se dal klidně zařadit i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Státem placený úředník se nejen otevřeně staví za Babišovu politickou stranu, ale dokonce vykrádá i její rétoriku. Například svůj text „Velká Slávkova zeď“ na svém „politicky nekorektním“ blogu otevírá větou „Pan prezident maká“. Tak snad mají Hrad a ANO navzájem dobře vyřešené otázky duševního vlastnictví.

Teroristický útok v Londýně znovu ukázal bezmocnost proti tomu, když se někdo rozhodne vzít náklaďák a naprat to s ním doprostřed davu. Jedno z možných řešení by se přitom mohlo skrývat v Praze 5, kde odpočívají legendární betonové květináče z dob exstarosty Milana Jančíka. Ty by teroristé jen tak nepřekonali.