Zápisník Jany Havligerové: Kdo dá komu zahulit | E15.cz

Řadami členů KDU-ČSL zmítají obavy, jestli koalice jejich strany s hnutím STAN dokáže v podzimních volbách překročit práh do sněmovny. Piráti, hodni svého jména, se proto rozhodli nabídnout Starostům místo na svých kandidátkách. Šéf křesťanských demokratů Pavel Bělobrádek pirátské oznámení okomentoval stručně: „Zřejmě hulí slušný matroš.“ Možná by měl dát zahulit lidovcům. Pokud to s koalicí se Starosty myslí vážně.