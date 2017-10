Zápisník Jany Havligerové: Předvolební tanečky | E15.cz

Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek tvrdí, že nejít do vlády může být alibismus. Proto si umí představit i pokračování vlády s hnutím ANO. Tedy přesná citace: „Já to nevylučuji ani nepotvrzuji.“ Vyloučit může pouze vládu s komunisty a SPD Tomia Okamury. Je to zkrátka lidovec.

KSČM je podle předsedy Vojtěcha Filipa připravena vstoupit do vlády, když jí to výsledek voleb umožní. „Samozřejmě že kdybychom měli takovou důvěru, tak bychom o to usilovali,“ potvrzuje. Vládní angažmá ale podle něj není jedinou prioritou strany. To už jsme někdy slyšeli. Tradice je holt tradice.

Volební lídr socialistů Lubomír Zaorálek v definici toho, jak si strana bude počínat po volbách, došel téměř k ideálu neurčitosti. „Jestli někdo maluje nějaké varianty se sociální demokracií, nutně to neznamená, že se na nich bude ČSSD podílet,“ prohlásil.

Jednička pražské kandidátky ODS Jana Černochová má naopak naprosto jasno. Pokud by po volbách vznikla vládní koalice Babiš–Okamura–Filip, postaví ve druhé městské části hradby a vyhlásí Svobodný stát Vinohrady – Nové Město – Vyšehrad – Nusle. Začíná už psát preambuli ústavy a z radnice, kde je starostkou, prosakují zprávy, že obchody dostaly povel předzásobit se. Lokální mobilizace bude pro jistotu vyhlášena vteřinu po zveřejnění volebních výsledků.