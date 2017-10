Zeman pověří Babiše sestavením vlády. Ten chce co nejméně koaličních partnerů | E15.cz

Prezident Miloš Zeman pověří sestavením vlády Andreje Babiše, šéfa hnutí ANO, které vyhrálo parlamentní volby. "Prezident mě pověří vyjednáváním o vládě příští týden, tedy do doby než budou zvoleny orgány sněmovny, to by mělo být 20. listopadu," řekl novinářům v Lánech po schůzce Babiš.

Ve vládě Babiš prý nechce být s KSČM a SPD Tomia Okamury. "Jednobarevná vláda není reálná, chceme vyjednávat o koalici. Preferujeme jednoho stabilního partnera na celé funkční období," uvedl šéf hnutí ANO.

Babiš preferuje co nejmenší počet vládních partnerů. "Největší problém naší politiky z hlediska efektivity a z hlediska tahu na branku jsou koalice. Bohužel nemáme většinový systém, který přináší jasné výsledky," uvedl Babiš, který odmítl myšlenku předčasných voleb. "Chceme co nejrychleji novou vládu, potřebujeme schválit rozpočet," dodal šéf hnutí ANO.

Zeman už den po volbách oznámil, že sestavením vlády pověří předsedu vítězného hnutí Andreje Babiše. „Není populista, je to pragmatik. Já s ním ve většině názorů souhlasím,“ prohlásil o víkendu pro Blesk.cz prezident.

Nevadí mu ani trestní stíhání předsedy hnutí ANO kvůli podezření z podvodu v případě dotace pro farmu Čapí hnízdo. Nová sněmovna musí Babiše a místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka znovu vydat. „Kdybych byl poslancem hnutí ANO, hlasoval bych proti vydání,“ řekl Zeman v neděli s tím, že celou kauzu považuje za policejní provokaci.

Prezident uvedl, že by si představoval novou vládu na půdorysu současné koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL, ta by měla v nové sněmovně 103 poslanců. Do vlády by se podle Zemana mohla zapojit i Pirátská strana, jehož předsedu Ivana Bartoše označil za výraznou osobnost letošních voleb.

Piráti však zopakovali, že do spolupráce s trestně stíhaným Babišem nechtějí jít. Podobně mluví i lidovci, Starostové, TOP 09, ODS, ČSSD. „Platí, že nemůžeme jít do koalice s Andrejem Babišem, který je obviněn,“ řekl například předseda ČSSD Milan Chovanec.

Koalici se zbývajícími stranami KSČM a SPD vylučují sami zástupci ANO. Prezident před volbami řekl, že využije maximální třicetidenní lhůtu, kterou mu ústava umožňuje na svolání zasedání sněmovny. Během této doby si chce postupně pozvat všechny lídry parlamentních uskupení.