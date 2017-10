Zeman pověří Babiše vyjednáváním o vládě. Ten chce co nejméně koaličních partnerů | E15.cz

Andrej Babiš by ve vládě měl nejraději co nejméně subjektů. „Největší problém naší politiky z hlediska efektivity a z hlediska tahu na branku jsou koalice. Bohužel nemáme většinový systém jako v USA, který přináší jasné výsledky," uvedl Babiš, který odmítl myšlenku předčasných voleb. „Chceme co nejrychleji novou vládu, potřebujeme schválit rozpočet," řekl šéf hnutí ANO.

„Jednobarevná vláda není reálná, chceme vyjednávat o koalici. Preferujeme jednoho stabilního partnera na celé funkční období,“ dodal šéf hnutí ANO. V úvahu tak přichází pouze ODS, se kterou by ANO mělo jako jedinou většinu 107 hlasů ve sněmovně. Zástupci ODS však již dříve avizovali, že nechtějí spolupracovat s trestně stíhaným politikem.

Zeman už den po volbách oznámil, že sestavením vlády pověří předsedu vítězného hnutí Andreje Babiše. „Není populista, je to pragmatik. Já s ním ve většině názorů souhlasím,“ prohlásil o víkendu pro Blesk.cz prezident.

Nevadí mu ani trestní stíhání předsedy hnutí ANO kvůli podezření z podvodu v případě dotace pro farmu Čapí hnízdo. Nová sněmovna musí Babiše a místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka znovu vydat. „Kdybych byl poslancem hnutí ANO, hlasoval bych proti vydání,“ řekl Zeman v neděli s tím, že celou kauzu považuje za policejní provokaci.

Prezident uvedl, že by si představoval novou vládu na půdorysu současné koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL, ta by měla v nové sněmovně 103 poslanců. Do vlády by se podle Zemana mohla zapojit i Pirátská strana, jehož předsedu Ivana Bartoše označil za výraznou osobnost letošních voleb.

Piráti však zopakovali, že do spolupráce s trestně stíhaným Babišem nechtějí jít. Podobně mluví i lidovci, Starostové, TOP 09, ODS, ČSSD. „Platí, že nemůžeme jít do koalice s Andrejem Babišem, který je obviněn,“ řekl například předseda ČSSD Milan Chovanec. Koalici se zbývajícími stranami KSČM a SPD vyloučil sám Babiš.

Prezident před volbami řekl, že využije maximální třicetidenní lhůtu, kterou mu ústava umožňuje na svolání zasedání sněmovny. Schůze by tak měla začít v pondělí 20. listopadu, právě na tomto zasedání se bude hlasovat o ustavení orgánů sněmovny.