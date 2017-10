Volby 2017: Sledujeme online | E15.cz

Dvouciferný volební výsledek chce i Pirát Bartoš

Předseda Pirátů Ivan Bartoš dnes zopakoval, že jeho cílem je získat ve volbách aspoň deset procent hlasů. Letošní volby do Poslanecké sněmovny považuje za zlomové, očekává také vyšší volební účast. Na pražské kandidátce podpořil pomocí preferenčních hlasů především ženy. Novinářům to řekl poté, co odevzdal hlas na základní škole v Sázavské ulici v Praze. Bartoš kandiduje jako lídr Pirátů ve Středočeském kraji. "Doba je zjitřená, takže by volební účast mohla být opravdu vyšší, ale netroufám si odhadovat, jestli to bude třeba 70 procent," řekl Bartoš.

Před čtyřmi roky přišlo k volbám 59,5 procenta oprávněných voličů. Předseda Pirátů upozornil, že asi třetina voličů jeho strany se dřívějších voleb nezúčastnila, protože neměla na politické scéně vhodnou liberální alternativu. "Myslím, že ten nárůst budou právě naši voliči," uvedl předseda