Zeman: Sociální demokracii jsem dlouhodobě upozorňoval, že se Sobotkou nemůže vyhrát | E15.cz

Prezident Miloš Zeman pověří sestavením vlády vítěze voleb Andreje Babiše, chce se s ním setkat v pondělí. Řekl to v rozhovoru se serverem Blesk.cz . „Když jmenuji premiéra, a tím bude Babiš, budu dbát na to, aby byla vysoká pravděpodobnost nebo jistota, že jeho vláda získá důvěru,“ uvedl Zeman.

"Jednou z Jaroslavem Faltýnkem preferovaných variant je obnovení stávající vládní koalice. Nemůžeme vyloučit ani variantu s Občanskou demokratickou stranu. Já upřímně, i při té tragédii sedmi procent, bych velmi rád viděl sociální demokracii ve vládě. To ale závisí především na vítězi voleb a v druhé řadě na ČSSD samotné, zda bude hrát uraženou, nebo jednat pragmaticky," uvedl dále Zeman.

Zeman také uvedl, že by považoval za logické, aby se do vlády zapojili Piráti. Podle něj by to byl přínos, protože tato strana má odbornost v oblasti digitalizace. Piráti sice před volbami uváděli, že chtějí zůstat v opozici, podle Zemana ale z opozice nelze prosadit téměř nic. Prezident také řekl, že by osobní antipatie vůči Babišovi neměly stát v cestě snaze o zdokonalení Česka.

Zeman v rozhovoru odmítl označování Babiše za populistu. Podle něj je předseda ANO politický pragmatik a Zeman s ním v mnoha oblastech souhlasí.

Vyjádřil se i k tomu, co považuje za hlavní faktor pro úspěch politické strany ve volbách - je to osobnost jejího předsedy, dodal prezident. Vyzdvihl přitom Andreje Babiše, Tomia Okamuru a Ivana Bartoše.

Kritizoval však premiéra a bývalého předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku. „Dlouhodobě jsem upozorňoval sociální demokracii, že s tímto lídrem nemůže vyhrát volby,“ řekl prezident. „Myslím si, že v Česku by vždy měla existovat silná pravicová a levicová strana," dodal.