Zeman vyprovodil Babiše slovy chvály: Vykonal práci jako nikdo předtím | E15.cz

ČSSD a KDU-ČSL se shodují s opozicí, že Babišovi se nyní otevřel prostor pro to, aby se naplno věnoval předvolební kampani. ODS a TOP 09 navíc míní, že změna ve vedení rezortu financí nezaručí objektivní prověření podnikatelských aktivit Babiše.

I když si Sobotka může připadat ve sporu s hlavou státu jako vítěz, jeho strana to nyní bude mít podle jejího prvního místopředsedy, ministra vnitra Milana Chovance obtížnější. „Andrej Babiš má rozvázané ruce. Zatímco my budeme řešit vládní agendu, on bude mít čas na takzvanou politiku na ulici a udělá ze sebe mučedníka. To pro ČSSD určitě výhodné nebude,“ uvedl.

Premiér od Pilného očekává, že už od začátku prázdnin zajistí peníze na zvýšení mezd pracovníků v sociálních službách, kultuře a bezpečnostních složkách. Podle Sobotku musí také zohlednit všechny novinky v mandatorních výdajích, které prosadila koalice pro příští rok. Jde například o navýšení důchodů, nemocenské či přídavků na děti. "Třetí velké téma je hladké čerpání evropských fondů," dodal Sobotka.

Opozice od váměnyy na financích žádnou změnu nečeká. „Andrej Babiš dál bude řídit ministerstvo financí, už ne z Letenské ulice, ale z Agrofertu. A pan premiér dál ponese odpovědnost za jeho finanční čachry. Skutečnou změnu mohou přinést pouze volby," řekl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Podívejte se na záznam ze jmenování Pilného: