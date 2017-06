Zlatuška: Novela o zbraních snižuje bezpečnost, budeme v ruské sféře vlivu | E15.cz

Evropě navzdory. Poslanci schválili návrh novely ústavního zákona, který opravňuje majitele legálně držených zbraní zasáhnout v případě potřeby zajištění bezpečnosti. Motivem pro sepsání novely byla i změna evropské směrnice, která zpřísňuje držení zbraní. Návrh musí ještě schválit Senát. Pokud by tak učinil, Češi by získali právo nabývat, držet a nosit zbraně k naplňování úkolů při zajišťování bezpečnosti státu. Jiří Zlatuška (ANO) hlasoval jako jeden z devíti poslanců proti schválení novely.

Očekáváte, že Senát potvrdí platnost zákona?

Nevím. Předpokládal jsem, že takováhle věc nemůže projít ani Sněmovnou.

Proč ten předpoklad?

Je to samo o sobě nesmysl. Je to kapric vůči tomu, že ministr vnitra Milan Chovanec nedokázal přesvědčit své kolegy v Radě ministrů EU o návrhu směrnice o zbraních. Myslím si, že přijetí zákona je částečně i důsledkem před rokem přijaté deklarace k negativnímu stanovisku k přípravě směrnice.

Sněmovna odmítla, aby se Česká republika na směrnici podílela a šmahem vyjádřila své stanovisko proti. Teď v souvislosti s ústavním zákonem o bezpečnosti Česka je to paradoxně věc, která v mých očích bezpečnost snižuje, protože tím vytváří zbytečné rozepře mezi námi a EU.

Jak konkrétně zákon snižuje bezpečí v Česku?

Budeme vypadat jako oslové. Pro Českou republiku je strategická hrozba, že budeme vytěsňováni z Evropské unie, že dojde ke ztrátě soudržnosti EU a že by se měla začít drolit, rozpadat a nás nechávat mimo. Dáváme tím najevo, že nesdílíme hodnoty, na kterých Evropská unie stojí. Podle mě je největší hrozba pro českou bezpečnost, že budeme ve sféře vlivu spíše Ruska a na něj navázaných zemí než zemích, které sdílejí unijní hodnoty.

Nejde o ohrožení, které by teď někdo bezprostředně pocítil na ulici. Pokud bude ale větší množství lidí, kteří se exhibují se zbraněmi – na mysli mám třeba ministra Chovance, který se fotí s winchestrovkou nebo poslankyni Janu Černochovou, která se fotí s automatickou zbraní někde v Praze na náplavce – tak pokud budou takoví lidé chodit po ulicích, tak potenciální ohrožení rozhodně existuje.

Pokud si navíc budou lidé pořizovat zbraně ve větším množství, budou se jich zmocňovat jejich děti a ve školách budou zkoušet to, co se děje občas při střílečkách v USA. To je také potenciální ohrožení a k tomu zákon vytváří podmínky.

Proč podle vás neplatí argument, že se česká vláda takto zastala držitelů legálních zbraní a nehodila na ně vinu za zhoršenou bezpečnostní situaci v Evropě?

Ten zákon nic nemění na platnosti evropské směrnice. Že si přijímáme takovéhle zákony, tím pouze vyjadřujeme postoj, že děláme věci, které jsou z hlediska závazků České republiky v lepším případě směšné. Pokud se vláda chtěla podílet na tom, aby ta směrnice vypadala jinak a aby tam byla respektována česká specifika v tom, že si lidé pořizují samopaly či kulomety pro domácí držení, tak to měla dělat jinak.

Tak, že by Chovanec na Radě EU přesvědčil kolegy, že to či ono se má změnit. To by ale znamenalo vejít s nimi do vážných jednání a mít postavení, ve kterém by ho poslouchali.

Musel by například ovládat nějaký jazyk, aby se s nimi domluvil a nesměl by mít jen čtyřicetiprocentní účast na Radě EU. Když tam posíláme nižší úředníky, nemůžeme se divit, že se tam objeví věci, proti kterým se možná daly vznést námitky. Ať už oprávněné či nikoliv. Primární vina je na ministru Chovancovi.

Připravuje si česká vláda pomocí zákona lepší pozici pro případné podání žaloby proti směrnici o zbraních?

Přijímáme ústavní zákon, který, jak vyplývá z projevů jeho zastánců i toho, co říkal ministr vnitra, je namířen tak, abychom jím argumentovali, až budeme podávat žalobu proti evropské směrnici o zbraních.

Pro přijetí ústavní novely hlasovalo 139 ze 168 přítomných poslanců. Proti bylo jen devět. Čím si vysvětlujete tak silnou podporu zákona napříč dolní komorou?

To si raději nevysvětluji ničím. Tento typ suverenity v hlasování mi přijde k pláči. Do hlav 199 poslanců a poslankyň nevidím. Argumentace, ze které je patrné, že ta novela nic nezmění na našich závazcích, to každý znal z analýzy Parlamentního institutu. Na jednání zazněl dostatek argumentů o tom, že je zákon ústavně problematický.