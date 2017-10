Zlepšení infrastruktury či podpora elektromobility. Co slibují strany v oblasti dopravy | E15.cz

Dokončení dálniční sítě, jednodušší bodový systém nebo zavedení elektronických dálničních známek. I to jsou sliby jednotlivých stran v oblasti dopravy před nadcházejícími volbami.

Letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají už tento týden, volební místnosti se otevřou v pátek 20. října ve 14:00 a zavřou v sobotu 21. října ve 14:00. Letošní volby jsou ve znamení velkého množství váhajících voličů, kteří ještě neví, „komu to hodí.“ A tak jelikož jsme na automobilovém webu, prohlédli jsme volební programy jednotlivých stran a zjišťovali, co jednotlivé strany a politická hnutí slibují v oblasti dopravy.

V letošních volbách kandiduje celkem 31 uskupení, my jsme se však podívali pouze na programy těch politických stran a hnutí, jejichž zástupci mají reálnou šanci se dostat do Poslanecké sněmovny. A i těch může být hodně, podle posledních předvolebních průzkumů může být ve sněmovně zastoupeno až osm stran, přičemž další dvě mají hodně blízko pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny. V našem přehledu jsme se tedy zaměřili na desítku programů.

Naprostá většina programů týkajících se oblasti dopravy je plná slibů. Strany ve velké míře slibují zrychlení výstavby nebo více silnic a dálnic, a to i ty, které jakožto členové dosavadní vlády mohly tyto sliby realizovat.

Podle TOP 09 má být dálniční síť hotová do roku 2030, podle pirátů se tak stane až o deset let později. Najdou se ale i výjimky, jsou strany, které neslibují v dopravě nic konkrétního.

Teď už se však pojďme podívat na konkrétní programy jednotlivých stran, jejichž zástupci mají šanci se do sněmovny dostat. Jednotlivé strany jsou seřazeny podle abecedy.