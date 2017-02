Americká daň na import nejvíce zasáhne evropské automobilky, zdraží o tisíce dolarů

Závěry vyplývají ze zprávy analytické společnosti Baum & Associates. Podle ní daň na import nejvíce zasáhne britského výrobce Jaguar Land Rover. Své vozy totiž vyrábí na území Velké Británie, zároveň při výrobě nevyužívá žádné komponenty ze Spojených států, automobilce tak hrozí maximální daňová sazba. To v praxi znamená, že by mohly její vozy zdražit až o 17 tisíc dolarů (430 tisíc korun). „Vládní plán se nepochybně odrazí na nákladech výrobce, jak se to pak projeví na cenách vozů záleží na samotných automobilkách,“ řekl pro Bloomberg Alan Baum z Baum & Associates.

V podobné situaci je také Volvo, ceny jeho vozidel by po zavedení daně měly vzrůst o více než sedm a půl tisíce dolarů. Nicméně švédská automobilka by se v příštím roce měla dani aspoň částečně vyhnout, svůj model S60 totiž začne vyrábět v Jižní Karolíně. Z asijských automobilek by se nové opatření týkalo především Mazdy a Mitsubishi.

Právě tyto dvě společnosti společně s jihokorejským koncernem Hyundai v současnosti vážně uvažují o přesunutí alespoň části výroby do Spojených států. Tam sice vyrábí své vozy i Volkswagen, konkrétně model Passat nedaleko města Chattanooga, i přesto však evropskému koncernu hrozí zvýšení cen až o 6800 dolarů.

Z velkých automobilek by na tom podle nových pravidel byl nejlépe Ford, jehož výroba se z 82 procent odehrává na území USA. Průměrně by se tak cena automobilů s modrým oválem ve znaku zvýšila o 282 dolary. U General Motors by částka činila 995 dolarů, ceny vozů koncernu Fiat Chrysler by návrh zvýšil přibližně o 1800 dolarů. Například na elektromobily od Tesly by se však daň vůbec nevztahovala.

Podle analýzy společnosti UBS by měly po zavedení daně vzrůst ceny automobilů v průměru o osm procent.

Ambiciózní záměr

Návrh na daň z dovozu se setkal u amerických společností s rozdílným přijetím. Zatímco průmysloví výrobci jako General Electric nebo výrobce letadel Boeing návrh podporují, například Toyota nebo maloobchodní řetězec Wal-Mart jsou k zavedení daně skeptičtí. Podle nich by totiž vyšší cena produktů z dovozu mohla zvýšit cenové hladiny u veškerého zboží.

Daňová reforma má v prostředí automobilového průmyslu mířit především proti Mexiku, kde si mnoho automobilek postavilo své továrny. Například zástupci koncernu Fiat Chrysler na začátku ledna oznámili, že pokud by návrh vešel v platnost, výrobu by přesunuli zpět do Spojených států. A to i přes vyšší náklady na mzdy. Nissan zase oznámil, že produkci vozů z Mexika bude směřovat spíše do jižní Ameriky, než do USA.

Celkem si autoři novely od záměru slibují zvýšení výroby automobilů ve Spojených státech o milion vozů ročně, počet nových pracovních míst by měl v oboru vzrůst až o 50 tisíc.