Americká ekonomika se mění v oligopol, ve většině sektorů mizí konkurence, ukazuje analýza

Za posledních dvacet let klesl v USA počet veřejně obchodovaných firem téměř o polovinu na necelé čtyři tisíce. Ty nejúspěšnější z nich jsou stále ziskovější. Upozornil na to ve své studii kolektiv amerických akademiků. Podle jejich studie například střední hodnota čisté marže u nejziskovějších firem z indexu S&P dosahovala v roce 1996 21 centů z každého dolaru tržeb, loni už to bylo 39 centů. Jako příklady tohoto vývoje zmiňují společnosti eBay, Altria, Visa, Mastercard či Facebook. Velké firmy se tak stávají ještě silnějšími, prostoru pro konkurenci, která by mohla jejich postavením otřást, ubývá, tvrdí list The Wall Street Journal.

Jako výmluvný příklad uvádí WSJ situaci na trhu realitních služeb. V roce 1997 působilo na burze 42 firem daného odvětví, přičemž čtyři největší z nich generovaly polovinu celkových tržeb. Během necelých dvou dekád ze zmiňované dvaačtyřicítky firem přežilo jen dvacet, přičemž nejúspěšnější čtveřice ve složení CBRE, Jones Lang LaSalle, Realogy a Wyndham Worldwide nyní generuje téměř 80 procent tržeb celého trhu.

Analogicky se poměry mění například také na trhu maloobchodních řetězců. Například velmi dominantní Walmart navíc využívá silné globalizace, firma většinu tržeb generuje mimo území USA. „Trend je způsoben mimo jiné stále slabším vymáháním antimonopolních zákonů,“ tvrdí Roni Michaely z Cornellovy univerzity a současně jeden z autorů analýzy.

Zvláštní kapitolu pak představuje oblast nových technologií. Ta sice umožnila zrod zcela nových gigantů typu Facebook, Amazon nebo Google, na druhou stranu je podle Michaelyho velmi obtížné jejich ustálené postavení ohrozit. „Museli byste počítat s investicemi v řádu ne miliard, ale desítek miliard dolarů,“ dodává akademik.

Proti tomuto tvrzení ovšem WSJ argumentuje tím, že v kapitalismu nakonec dříve či později dochází ke korekci i zdánlivě neotřesitelného tržního postavení – stačí se prý jen podívat na osud chytrých telefonů značky BlackBerry.