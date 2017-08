Americké banky zaplatily kvůli krizi více než 150 miliard dolarů na pokutách | E15.cz

Finanční instituce zaplatily ve Spojených státech v souvislosti s úvěrovou krizí na pokutách více než 150 miliard dolarů (3,3 bilionu korun). Částka ale zřejmě pořád ještě není konečná a vyšetřování pokračuje i deset let od okamžiku, co pokles trhu s bydlením vyústil v jeho kolaps s dopady po celém světě, napsal server ekonomického listu Financial Times.