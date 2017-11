Americké burzy posilují. Trump pomohl Wall Street k nejvyššímu růstu od války | E15.cz

Roční výročí od zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem mohli makléři na Wall Street skutečně oslavit. Americké akcie totiž za uplynulých dvanáct měsíců v průměru posílily o 28,5 procenta. Větší povolební růst zažila newyorská burza naposledy v roce 1945, rok po zvolení Franklina Delano Roosevelta.

Trump se ostatně kvůli růstu trhů nezapomněl pochválit. „Důvodem, proč naše akciové burzy jsou tak úspěšné, jsem já,“ prohlásil. A měl pravdu: skutečně se stal faktorem, který změnil pravidla hry.

V investorech totiž vyvolal obrovská očekávání spojená s daňovou reformou, uvolněním regulací a plány na rozvoj americké infrastruktury, do níž chce investovat až bilion dolarů. To vše by pomohlo ziskům amerických korporací, což vyvolalo na trzích velká očekávání.

Podobnou náladu traderů na trzích zažil nositel Nobelovy ceny za ekonomii Robert Shiller během technologické bubliny na přelomu tisíciletí. Tehdy investoři sázeli na to, že internet změní svět, což vyhnalo akcie do nevídaných výšin. Nyní táhne akcie nahoru pro změnu politika. „Tentokrát se objevil Velký vůdce. Názor je, že nyní je to jiné,“ komentoval Shiller. Ten považoval americké akcie již před měsíci za příliš drahé.

Opatrní jsou k americkým trhům i další experti. „Jsme méně optimističtí ohledně amerických akcií. Valuace jsou skutečně vysoké,“ uvádí pro deník E15 Reema Desaiová, portfolio manažerka londýnské Amundi Asset Management.

Investoři by se proto měli dívat na jiné světové burzy. „Evropské akcie vypadají stále atraktivně. Region profituje z rychlejšího ekonomického růstu,“ říká portfolio manažer společnosti Fidelity International Nick Peters s tím, že růst bude podporovat příznivá politika ECB.

S tím souhlasí i Desaiová. Z pohledu hodnoty akcií ale vidí jako nejlepší trh Japonsko. Doporučuje místní finanční a průmyslové firmy. „Velmi zajímavý je v Japonsku robotický sektor,“ upozorňuje Desaiová.