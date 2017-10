Banky v eurozóně budou muset od příštího roku navýšit své rezervy na ztrátové úvěry | E15.cz

Oznámila to dnes Evropská centrální banka (ECB), která se tak snaží zabránit dalšímu růstu objemu špatných bankovních úvěrů.

Evropská centrální banka dnes oznámila, že od 1. ledna příštího roku budou mít banky dva roky na to, aby navýšily své rezervy na 100 procent hodnoty jejich nově klasifikovaných špatných dluhů. Do sedmi let pak budou muset banky vytvořit rezervy na pokrytí veškerého objemu zajištěných špatných úvěrů.

"Kromě toho se očekává, že banky vysvětlí jakoukoliv odchylku od pokynů orgánů dohledu," napsala ECB v prohlášení. Na základě tohoto vysvětlení pak EBC posoudí případnou potřebu dodatečných zásahů.

Opatření se týká pouze nového dluhu. Nebude tak mít vliv na současný špatný dluh ve výši až jednoho bilionu eur (26 bilionů korun), který je v účetnictví bank. ECB však rovněž upozornila, že může do konce prvního čtvrtletí představit další postupy, které budou zaměřené na řešení současného stavu špatného dluhu. Rezervy bank v eurozóně nyní odpovídají v průměru zhruba 45 procentům špatných úvěrů.

U současných špatných úvěrů je problém, že Evropa nemá žádný účinný trh pro nesplácené úvěry. Jejich prodej by tak znamenal velké ztráty a přinutil banky navýšit kapitál, napsala agentura Reuters.

Špatné úvěry zhoršují bilance bank a brzdí poskytování úvěrů, což vytváří ECB bolesti hlavy, protože slabý růst úvěrů snižuje dopad některých stimulačních opatření, které se ECB snaží poskytovat prostřednictvím nízkých úrokových sazeb.