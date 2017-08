Brexit může připravit britská letiště o dvě pětiny pasažerů | E15.cz

Počet cestujících na britských letištích by se mohl propadnout až o zhruba dvě pětiny, pokud britská vláda do října příštího roku neuzavře s Evropskou unii prozatímní dohodu o letecké přepravě. Vyplývá to podle agentury Reuters ze studie, kterou nechala vypracovat přední britská letiště.