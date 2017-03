Británie má zaplatit EU dvě miliardy eur. Nebojovala dostatečně proti celním podvodům

Británie po léta ignorovala rozsáhlé celní podvody se zbožím dováženým z Číny a způsobila tak Evropské unii značné ztráty. Uvedl to dnes podle agentury DPA evropský Úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Dodal, že během tří let tyto podvody připravily unijní rozpočet o téměř dvě miliardy eur (54 miliard korun), které by EU nyní měla po Británii požadovat.