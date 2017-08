Brusel se bojí fúze Bayeru a Monsanta, může poškodit trh se semeny a pesticidy | E15.cz

Evropská komise zahájila hloubkovou prověrku plánovaného převzetí americké biotechnologické firmy Monsanto německým chemickým a farmaceutickým koncernem Bayer za 66 miliard dolarů (téměř 1,5 bilionu korun). Komise dnes oznámila, že má obavy ohledně narušení hospodářské soutěže, a to například na trzích s pesticidy a semeny.

Společnost Bayer uvedla, že bude pokračovat v konstruktivní spolupráci s Evropskou komisí a že i nadále hodlá získat její souhlas s plánovanou transakcí do konce letošního roku. "Bayer věří, že navrhované spojení bude velmi přínosné pro zemědělce i spotřebitele," upozornila. Firma již dříve nabídla různé ústupky, aby zmírnila obavy z negativních dopadů transakce na hospodářskou soutěž.

Podle Evropské komise by spojením podniku vznikla největší integrovaná společnost působící v oblasti pesticidů a semen. "Komise má obavy, že navrhnutá akvizice by mohla omezit konkurenci na řadě různých trhů, což by vedlo k vyšším cenám, nižší kvalitě, omezenějšímu výběru a menším inovacím," uvedla komise v dnešní zprávě.

Plánované spojení firem Bayer a Monsanto vyvolalo odpor ze strany některých ekologických aktivistů. Aktivistická organizace Avaaz oznámila, že předložila eurokomisařce pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerové petici s milionem podpisů, která vyzývá k zablokování transakce. Komise nicméně upozornila, že bude plánovanou fúzi posuzovat pouze z hlediska dopadů na hospodářskou soutěž.