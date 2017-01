Budapešť je novým rájem pro filmaře, lákají je daňové úlevy

Ryan Gosling, Tom Hanks, Harrison Ford... Potkat filmové hvězdy v Budapešti není nic neobvyklého. Maďarská metropole se totiž prosadila jako Hollywood střední Evropy, a to díky daňovým úlevám a supermodernímu technickému zázemí, které přitahují mezinárodní filmaře, napsala agentura AFP.

V jednom butiku tam nakupoval Harrison Ford, Hugha Jackmanna tam fotograf zachytil při joggingu a Tom Hanks otevřeně vyjadřoval obdiv pro "nejkrásnější město po San Francisku". Budapešť a její obyvatelé měli letos možnost spatřit přední celebrity.

Naposledy to byl herec Ryan Gosling, jemuž americký časopis GQ v prosinci věnoval fotoreportáž připomínající pět měsíců natáčení pokračování filmu Blade Runner v jednom ze studií v Budapešti.

Štěstí maďarských úřadů by bylo dokonalé, kdyby herec, který málo rozumí tajům místní politiky, nepózoval pro reklamu s deníkem Magyar Nemzet v ruce. Ten je totiž v majetku největšího nepřítele premiéra Viktora Orbána.

Urážku napravila provládní televize TV2, která přinesla fotografii s vymazaným názvem deníku. TV2 patří podnikateli Andymu Vajnovi, který má k premiérovi naopak blízko. Vajna je rovněž největší filmový producent v Maďarsku a právě jemu země částečně vděčí za svůj úspěch u mezinárodních producentů.

Za silné konkurence, do níž se pouštějí evropské metropole, aby získaly režiséry, bylo Maďarsko jednou z prvních zemí bývalého sovětského bloku, která v roce 2004 nabídla velmi výhodné zdanění a subvence. Dnes Maďarsko nabízí navrácení 25 procent nákladů pro zahraniční produkce. Toto opatření by bylo málem přilákalo do země novou superprodukci Luca Bessona, kdyby Francie na poslední chvíli před několika měsíci nereformovala vlastní fiskální mechanismus.

Mezinárodní a maďarská produkce letos podle tvrzení vlády přinesly zemi 271 milionů eur (7,3 miliardy Kč) proti 105 milionům eur (2,8 miliardy Kč) v roce 2011.

"Tento sektor přispívá k hrubému domácímu produktu Maďarska podílem 0,15 procenta, což je nejvíce z celé Evropy," řekla ředitelka Maďarského národního filmového fondu Agnes Havasová. Právě pod záštitou Andyho Vajny byl tento fond v roce 2011 založen s cílem podpořit maďarskou kinematografii.

Vajna, bývalý producent filmů jako je Rambo a Terminator, udělal kariéru ve Spojených státech. Když se vrátil do vlasti, stal se neodmyslitelnou osobností maďarského filmu a premiér Orbán ho jmenoval komisařem pro film. Především byl jedním z akcionářů, kteří stáli u zrodu filmového studia Korda, jednoho ze dvou komplexů se supermoderním technickým zázemím, které v Budapešti zahájily činnost na počátku tisíciletí.

Supermoderní studio je situováno uprostřed vinic asi 20 kilometrů od centra metropole. Natáčely se tam například filmy Hellboy, Inferno či Sám na Marsu, pro který bylo přivezeno více než 4000 tun půdy, aby se věrně napodobila situace na rudé planetě.

"Díky modernímu zázemí, fiskálním pobídkám a zkušené a levné pracovní síle se Budapešť stala po Londýně druhou nejvýznamnější lokalitou pro natáčení filmů, a to ještě využíváme jen 75 procent naší kapacity," říká hrdě Daniel Kresmery ze studií Korda.

Režisér Kornél Mundruczó prohlašuje, že na své město, kde nedávno natočil svůj nový celovečerní film, je pyšný. Jeho předchozí snímek Bílý Bůh získal jednu z cen na filmovém festivalu v Cannes v roce 2014. Dalším čelným představitelem maďarské kinematografie je režisér László Nemes, který získal velkou cenu v Cannes a Oscara za nejlepší zahraniční film v roce 2015 za snímek Saulův syn.

Podle Andyho Vajny tato generace prokazuje, že podpora komerčních filmů není neslučitelná s nástupem nových talentů. Ovšem ani s rozšiřováním vlastního podnikání, neboť Vajna v Maďarsku vlastní také několik kasin.