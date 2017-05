Číně hrozí zhoršení ratingu kvůli zadlužení. Zveličujete naše potíže, kontruje Peking | E15.cz

Agentura zhoršila úvěrová hodnocení Číny o jeden stupeň na A1 a svůj krok vysvětlila předpokládaným zpomalováním hospodářského růstu a pokračujícím růstem dluhu, což obojí podkope finanční pozici druhé největší ekonomiky světa.

Čína tento krok ostře kritizovala, hodnocení podle ní vychází z nevhodné metodologie, potíže ekonomiky zveličuje a reformní snahy vlády podceňuje.

Moody's sice věří, že čínské reformy mohou nárůst zadlužení zpomalit, ale dluh nijak podstatně nesníží. V internetovém přenosu to uvedla představitelka agentury Marie Dironová.

Překoná-li růst zadlužení limity agentury Moody's, stupeň A1 Číně dlouho nevydrží, doplnil viceprezident úvěrové strategie agentury Li Siou-ťün. K výši dluhu a termínu dalšího hodnocení se však blíže nevyjádřil.

Čínský dluh nyní představuje zhruba 300 procent hrubého domácího produktu země.

Moody's předpokládá, že růst čínské ekonomiky se v nadcházejících letech zpomalí na asi pět procent z 6,7 procenta v loňském roce. Podle Pekingu má letos činit 6,5 procenta.