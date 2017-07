Další obchodní dohoda v ohrožení, Trump vyzval Jižní Koreu k dojednání nové smlouvy | E15.cz

Spojené státy chtějí jednat o možných změnách dohody o volném obchodu s Jižní Koreou. Šéf Úřadu obchodního zmocněnce USA Robert Lighthizer o tom ve středečním dopisu oficiálně informoval Soul. Navrhl, aby se příští měsíc konala schůzka, která by tato jednání odstartovala. Mluvčí jihokorejského ministerstva zahraničí dnes uvedl, že Soul tento návrh zvažuje.

Americký prezident Donald Trump již dříve avizoval, že bude usilovat o změnu či dokonce zrušení dohody o volném obchodu s Jižní Koreou. "Je to příšerná dohoda a my vyjednáme její novou podobu, nebo ji zrušíme," prohlásil Trump v dubnovém rozhovoru s agenturou Reuters.

Dohoda o volném obchodu mezi USA a Jižní Koreou známá pod zkratkou KORUS začala platit před pěti lety. Tehdejší prezident Barack Obama sliboval, že dohoda povede k růstu amerického exportu do Jižní Koreje. "Od vstupu dohody v platnost se náš obchodní deficit s Jižní Koreou zdvojnásobil, zatímco vývoz amerického zboží klesl," upozornil nicméně Lighthizer. "To se dost liší od toho, co Američanům tvrdila předchozí administrativa, když prosazovala schválení této dohody," dodal.

Mluvčí jihokorejského ministerstva zahraničí v dnešní reakci na požadavek USA uvedl, že o revizi dohody by se mělo uvažovat pouze v případě, že na potřebě změn se shodnou obě strany. Dodal, že není jasné, zda je dohoda příčinou rostoucí obchodní nerovnováhy mezi Jižní Koreou a USA.

Trump během své předvolební kampaně sliboval snížení deficitu Spojených států v zahraničním obchodě. Pohrozil zavedením odvetných cel na dovoz z Číny, Mexika a dalších zemí, které obvinil z nepoctivých obchodních praktik.

Krátce po nástupu do funkce Trump podepsal exekutivní příkaz o odchodu Spojených států z Transpacifického partnerství (TPP). Tuto obchodní dohodu 12 tichomořských zemí loni uzavřela Obamova vláda, Kongres ji ale ještě neratifikoval. V květnu Trumpova vláda oficiálně zahájila proces jednání o změně Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) s Kanadou a Mexikem.